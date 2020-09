Adopta a un madrileño

MIENTRAS el infame Miguel Ángel Rodríguez y la incapaz IDA mantienen en peligro a la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía ha decidido monitorizar a los madrileños que viven en nuestra comunidad. No está claro qué quiere decir eso, supongo que vigilar a aquellos vecinos de Madrid que permanezcan en las segundas residencias que tienen en los pueblos y ciudades de Andalucía, cerca de 500 mil . No sé cómo se va a llevar a cabo, si van a contratar los servicios de Villarejo o de la Agencia Pinkerton. Primero hay que saber quiénes son madrileños, si han traído virus, si no cumplen las normas, y luego aplicarles las sanciones estipuladas. Quizás pueden dedicar a ello a ese batallón de vigilantes de la playa que han recibido un salario para pasearse por la arena durante tres meses. Podrían hacer como hicieron los alemanes con los judíos, o como hizo Moisés antes que ellos: poner una señal en las casas de los madrileños para tenerlos vigilados, con una cámara en la fachada que controle si salen con mascarilla, si mantienen la distancia de seguridad, si hacen reuniones familiares de más de 10 personas. En casos extremos los pueden encerrar en los Centros de Internamiento de Emigrantes, los de Tarifa y al Algeciras están vacíos ahora mismo, y en la Isla de las Palomas caben un montón . Los pueden llevar también al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de San Roque, que tiene una capacidad de acogida elevada. Allí recluidos les pueden poner música de chotis para que no se alteren, el "En Méjico se piensa mucho en ti", alguna zarzuela, género muy apreciado por los mayores de la capital, servirles gallinejas y patatas bravas con vermú de grifo, unas Mahou que tienen el amargor exacto para el paladar capitalino, unos churros servidos en un juquillo, "Pichi, es el chulo que castiga, del portillo a la Arganzuela, porque no hay otra mozuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor" a ritmo de organillo, con un grupo de majas y chulapos. Igual Bendodo y Bonilla podían antes monitorizar a Díaz Ayuso para que se ponga a gobernar y no colabore en la propagación del virus , igual eso es mucho pedir. En lugar de quitar de en medio a la infausta presidenta, los dirigentes del PP están dispuestos a llevar a cabo una noche de los cristales rotos para señalar a los madrileños que conviven con nosotros. Luego les pondrán en la solapa un oso y un madroño para que ninguno nos acerquemos ,así evitar el contagio . Son medidas drásticas pero necesarias, estos madrileños qué se habrán creído. Los más solidarios a lo más que podemos llegar es a sentar a un madrileño en nuestra mesa o adoptar a uno para repartirnos la carga, "Anda y que le den a Victoria Kent".