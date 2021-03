Adictos a las elecciones

En Madrid se celebran unas elecciones tan apasionadas que cualquiera diría que lo que se decide es el nombre del inquilino de la Casa Blanca, y no el de un presidente regional para sólo dos años de mandato. En ese mentidero galdosiano que va de Atocha a las antiguas Torres Kío se practica una endogamia entre políticos, periodistas y empresarios que excede del roce inevitable de la cercanía, y cada mañana hay una teoría nueva sobre las repercusiones tectónicas que tendrá el resultado del 4 de mayo en toda España. Al cronista político le encantan unas elecciones como al reportero deportivo un Mundial de fútbol; como las dimisiones de ministros y las peleas internas de los partidos, digamos que son como los nervios al cuerpo: electrizan, liberan dopaminas y, claro, hay quien se vuelve adicto a estos derbis de poderes que son las urnas.

Cada vez que Susana Díaz viajaba a Madrid, volvía con ganas de adelantar las elecciones, daba lo mismo que sus gobiernos fuesen estables, siempre había un colega o un experto en comunicación, un politólogo o un escritor con columna que le animaba a firmar el decreto porque -esa vez sí- tendría una mayoría suficiente y dejaría otro cadáver en el trono del PP. Las adelantó en dos ocasiones, todas las que pudo, y en todas ellas se equivocó. Consiguió llegar a su última convocatoria con el rechazo expreso de sus antiguos socios de Ciudadanos y de Izquierda Unida, porque fue ella quien se inventó la inestabilidad que le faltaba. Para pulsar el botón.

En Madrid ya ha ocurrido lo trascendental, no hay que esperar al 4-M, Pablo Iglesias ha salido del Gobierno. Como el todavía vicepresidente aúna en su persona las condiciones de político, periodista y experto en comunicación, vive enganchado al cambio y a los quiebros argumentales de los seriales que consume. La extrema izquierda sale del Gobierno para competir en la arena con otros dos fanáticos de la comunicación: Miguel Ángel Rodríguez, conductor de Díaz Ayuso, e Iván Redondo, asesor áulico de Pedro Sánchez que un día va a provocar una crisis grave con Ferraz, tal es su intrusismo en el partido. Iglesias ha sido incapaz de transitar desde la coherencia a la responsabilidad, que fue lo que sí recorrieron Los Verdes alemanes.

En Madrid entienden que Juanma Moreno adelantará las elecciones si Ciudadanos no logra entrar en la Asamblea de Madrid, como si Juan Marín se fuese a pasar al PSOE después del disgusto. Y eso, lo de Ciudadanos, es la verdadera piedra angular que se está puliendo en Madrid. Si cae o no cae el partido naranja. Si Bal no mete la barbilla, el partido se desmoronará.