En las próximas elecciones municipales de mayo de 2019 se supone que estará presente el partido, marea, o lo que sea, denominado Adelante Cádiz. Sería la versión gaditana del grupo formado por Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo. Ya anunciaron que no sólo se presentarían a las elecciones autonómicas con la denominación Adelante Andalucía, sino que también se formaba para las elecciones municipales. En esa confluencia, coalición, o lo que sea, estarán presentes Podemos de Andalucía e Izquierda Unida, básicamente, pero también partidos minoritarios como los ecologistas de Equo y los andalucistas de Izquierda Andaluza y Primavera Andaluza. Suponiendo que estos últimos partidos tengan algunos militantes en Cádiz dispuestos a figurar en esa lista.

No existe la posibilidad de que Podemos e Izquierda Unida se presenten separados a las elecciones municipales en Cádiz. Se la debe quitar de la cabeza quien lo suponga. Se van a presentar juntos, porque José María González, alcalde de Cádiz, no puede dejar compuesta y sin coalición a su pareja, Teresa Rodríguez, que ha sido el alma mater. Ni tampoco en IU, aunque se crean más listos, se pueden presentar a solas, sin enfrentarse a la dirección de Andalucía. Martín Vila tiene asumido que debe pasar por el aro y que no encabezará ninguna lista.

También se debe añadir que tal lista no existe todavía, más allá de las especulaciones que dictamina el sentido común, ni más allá de los rumores, casi siempre interesados, para cargarse a unos o a otros. En Podemos los afectos van cambiando. Así se explican los vaivenes de algunos de sus principales concejales, caso de David Navarro y Ana Fernández. Se rumoreó que no seguirían y ahora se supone que van a seguir. Al no ser una lista sólo de Podemos, el margen de maniobra del alcalde disminuye. Y cada grupo, incluidos los ecologistas y andalucistas, querrá demostrar que no sólo van de adorno, ni de palmeros de Podemos, cuyo nivel técnico en la ciudad es cortito. O sea, que casi todo les viene grande.

Adelante Cádiz, o como se llame, no se puede demorar. Están perdiendo el tiempo. Si en Andalucía ya se presentaron (y se hicieron las fotos correspondientes, con Teresa Rodríguez en primer plano), en Cádiz no se deben retrasar demasiado. Ir juntos tiene la ventaja de que les favorecerá la ley d'Hondt, a la que antes criticaban. Por lo que notarán menos la pérdida de votos que previsiblemente van a tener. Además, el acuerdo de Podemos con IU ya queda asumido directamente en la lista. Sólo les faltaría el remate del tomate: pactar otra vez, a posteriori, con el PSOE de Fran González.