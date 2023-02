Ha despertado cierto entusiasmo el vídeo de una encendida defensa del aburrimiento conyugal. Se ha hecho viral o a mí, al menos, me la han mandado tres personas. Debo de parecer el campeón -en los dos sentidos- de la rutina matrimonial. La joven en cuestión, que creo que antes era famosa por progre o sigue siéndolo en todo lo demás, dice que desea morir de sopor junto a su novio, que aspira a la grisura, al plan de pensiones, al panel solar, al coche en renting y a envejecer juntos.

Como aspiración, me parece extraordinaria o, mejor dicho, muy lógica. A los millennials, todo, desde la educación al ocio, se les ha orientado desde pequeños a la diversión, así que es normal que estén hasta el gorro. Por favor, van a suplicar, queremos aburrirnos un poco. La diversión total es la muerte a cosquillas, como aquella tortura china.

Lo entiendo, pero desde mi vetusta edad, quiero advertirles de que no se hagan ilusiones con aburrirse en el matrimonio. Para aburrirse, el expediente es la pura diversión. El matrimonio estable es una cosa de muchísima aventura. Para empezar por fuera, de la hipoteca a los impuestos, pasando por la factura de la luz y a ver qué pasa con el colegio de los niños. Abrimos el buzón como el que mete la mano en un río infestado de pirañas.

Por dentro, es todavía más trepidante. Hay un poema de Miguel d'Ors que habla de lo sensatos que ven todos al matrimonio maduro y luego… la pasión en los pasillos. Es un poema muy bueno, como suyo; aunque tampoco esa pasión es estable. El amor va, viene, a menudo por partes, uno, otro, luego al revés, nos cruzamos, coincidimos, cuesta arriba, cuesta abajo, por un túnel. Dicen que uno no puede estar enamorado más de tres años, y mucho me parece. Luego uno puede enamorarse perdidamente de la misma persona una y otra vez en un mismo mes. Largo me lo fiais, lo de los tres años.

Aconsejaría a la chica del entusiasmo por el aburrimiento una cita de La gravedad y la gracia, de Simone Weil. Explica la filósofa que «el bien imaginario es monótono, el bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagador». Es bastante probable que ella haya comprobado que la diversión es triste y desértica. Y que aspire a la monotonía del bien imaginario. Tiene su mérito. Pero que no se emocione: la rutina no existe. Persiguiéndola se encuentra algo maravilloso, sí, embriagador, ojo, y, subráyese, siempre nuevo. Algo que en ningún caso es rutina.