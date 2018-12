Ábaco y abanico

Habrá que hacer sumas para los pactos, pero son fáciles y pueden sacarse a la cuenta María. Calculadora no hace falta. Un ábaco, en cambio, vendría bien, porque se suman colores y las operaciones, más que matemáticas, tendrán que ser políticas, éticas y, si me apuran, estéticas. Sacar del gobierno al PSOE que se ha echado ahí cuarenta años es una exigencia transversal, un clamor, y ay de aquel partido que traicione ese sentir común por naturales egoísmos o pruritos puristas.

Lo que no quiere decir que no vayan a tener que hilar muy fino para salvar sus intereses particulares y, tal vez, multiplicarlos. Para pactar con Vox, tanto Ciudadanos como el Partido Popular tienen que reubicarlo en el abanico político. En la noche electoral, Inés Arrimadas ya marcó el camino: Vox es más democrático que los apoyos (Bildu, Torra, ERC, filochavistas) del Gobierno. Moreno Bonilla se ha apuntado: "El PSOE pacta con independentistas y batasunos y pretende que yo no gobierne con el partido de Ortega Lara". Un pacto en Andalucía exige políticamente el ábaco de la suma de colores y el abanico abierto de cada partido en su sitio: C's por el centro, como su C indica, el PP por el centro-derecha, un pasito para aquí y otro para allá, y Vox en la derecha sin ambages, pero legítima. Eso favorece muchísimo a Vox, pero también a todos, porque la división de tareas y la libertad de mercado, contra lo que decían los agoreros del voto útil, sumó en vez de restar. Lógico, tratándose de partidos que están por la economía de mercado y la libre competencia.

Las dificultades también están muy repartidas. C's tendrá que apoyar a su rival y aguantar que le tilden de muleta del PP y de colega de Vox. El PP parte en una posición numérica de ventaja (la calculadora), pero necesita los dos colores rivales (el ábaco) y tiene un mensaje (el abanico) constreñido entre el del centro y el de la derecha.

Vox, aunque la euforia del éxito puede taparlo por ahora, tiene su papeleta. Vox representa a una nueva masa de votantes enorme que no tenía voz. Ha de hilar muy firme con sus exigencias y arrancar medidas numerosas, populares y concretas (su rauda exigencia de suprimir el Impuesto de Sucesiones va en esa línea) que satisfagan a unos votantes muy ilusionados, pero que han llegado a su partido con un largo historial de decepciones a sus espaldas. No han votado a Vox para que el PP y C's se pongan de perfil.