El AVE inexistente

En las vacaciones de Navidad, al igual que en verano, suele haber noticias relacionadas con los trenes Alvia de Renfe, en la línea de Madrid a Cádiz. Casi siempre originadas por esporádicos retrasos. Es una consecuencia subordinada del problema mayor: no existe un AVE entre Madrid y Cádiz, ni está previsto. Lo más curioso del caso es que las fuerzas vivas gaditanas y los partidos políticos se han resignado. Ya nadie lo pide. En los tiempos del Gobierno de Rajoy, su ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, viajó a Huelva para ofertar el AVE hasta la capital onubense. Ahora ni Rajoy ni De la Serna se dedican a la política. El actual ministro de Fomento, el socialista y sanchista de confianza José Luis Ábalos, está más ocupado en inaugurar el AVE a Granada. Por supuesto, del AVE de Cádiz no dice nada.

En los mapas de la Alta Velocidad ferroviaria española, no sólo queda ausente Extremadura. El AVE del Sur llega hasta Sevilla y hasta Málaga. Hasta Córdoba también, como trayecto intermedio que es. Pronto lo verán en Granada. No se sabe si cumplirán las promesas de que alcance Huelva (desde Sevilla). En Almería lo están pidiendo. En Jaén no olvidan que es la capital andaluza más cercana a Madrid. Y nos queda Cádiz, de la que algunos dicen que es el culo del mundo, pero como suena feo digamos que se ha quedado fuera de ese reparto. Con un Alvia, que no es lo mismo. Y pronto con un tranvía por esa vía, un incordio añadido.

Es innegable que el actual servicio del Alvia ha aligerado los trayectos, siempre que no caigan en retrasos. Pero no es un AVE, tal como se entiende la alta velocidad. Aquí se habló de que era velocidad alta, en un juego de palabras. Como se ha explicado innumerables veces, gran parte del problema se debe al localismo de la Bahía. No puede haber alta velocidad si el AVE para en Jerez, El Puerto, San Fernando y Cádiz. No puede haberla si el AVE frena cada 10 kilómetros.

Entonces se llega a otra conclusión, que levantaría ampollitas en Cádiz capital, pero puede ser hasta más racional. Un AVE que llegara hasta Jerez no pararía en ninguna estación desde Sevilla-Santa Justa. Si se queda en Jerez podría conectar con El Puerto, San Fernando y Cádiz en Cercanías. Siempre que hubiera un Cercanías metropolitano entre Jerez-Aeropuerto y Cádiz con más rapidez y frecuencias que el actual.

Esa posibilidad beneficiaría a Jerez y descapitalizaría aún más a Cádiz. Tropezaría con los localismos. La otra fórmula racional (que sólo pare en Jerez y en Cádiz) tendría el mismo inconveniente.