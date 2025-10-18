Los americanos han puesto de moda esta expresión para referirse a la dedicación plena, aquellos que están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando la política no era una profesión, ese empeño se les suponía a todos aquellos que se dedicaban a la cosa pública. Ahora es un trabajo y se le aplican las reglas del trabajo: vacaciones, licencias, bajas, seguro de desempleo. Los ocho años en los que Kichi fue alcalde era público que a las dos dejaba el despacho como si estuviera en el instituto. Le llamaba a eso “conciliación” aunque en español tiene otro nombra. El alcalde se pasaba las tardes en la plaza Asdrúbal o en la plaza de la Reina, sentado en una terraza. Si el alcalde tenía esos horarios, el resto de concejales del Equipo de Gobierno no iban a ser menos, así que era raro ver a alguno en actos públicos por las tardes. La noche que salió ardiendo la Residencia el alcalde declinó ir a ver cómo iba la cosa. Se cogía bajas reiteradas por afecciones de lo más curiosas e incluso la baja paternal, decían que es un ejemplo de cómo las parejas comparten el cuidado de los hijos. El periodo de baja paternal ha ido en aumento, ahora se quiere prolongar la baja por el fallecimiento de un familiar directo. Debe ser el signo de los tiempos: cuando nació mi hija me dieron tres días y cuando murió mi padre al día siguiente estaba en mi puesto de trabajo, diga lo que diga el Yuyu. Políticos “de raza”, como se decía antes, apenas quedan, de esos que están disponibles a cualquier hora todos los días. Yo he conocido a algunos, ya retirados o en proceso de dejarlo: Gaspar Zarrías, Luis Pizarro y Teófila Martínez, y Antonio Sanz. El flamante nuevo consejero de Salud no es santo de mi devoción pero admiro su capacidad de trabajo y su habilidad para resolver problemas, aparte de una astucia sin igual para moverse en el interior de su partido. Fue la mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría y aunque esta mujer perdió el congreso del PP, Sanz ha sobrevivido mientras su mentor Javier Arenas está arrumbado en un rincón del Senado a razón de 5 mil euros netos al mes, que no es un mal retiro. Antonio Sanz ha sido muy aficionado a usar chalecos para visitar obras y catástrofes, ahora se supone que usará bata blanca para paliar el desastre de la sanidad pública andaluza en la que nos han metido los tres compañeros que le precedieron en los gobiernos del PP, cuando la sanidad ya arrastraba graves problemas Eso sí, el nuevo consejero de Salud es un sectario que solo promociona a los que le hacen la pelota de manera rastrera.