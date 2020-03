De vuelta al ruedo

Coincide con la espantá de Torrot de la Zona Franca, diez millones de euros te contemplan, la buenísima noticia de que van a convertir a la más que centenaria plaza de toros de la Isla en una multiusos, lo que mantendrá su carácter, menos mal, la veda contra los que nos sentimos taurófilos y nos encanta una corrida de toros está abierta. Atención, atención… pero es que no sabemos mucho más, o sea, ¿un centro multiusos será un centro multiusos? Espero que no sea como lo de Torrot en Cádiz, que nos pongan los dientes largos con una maqueta maravillosa con copas y croqueteo y luego cojan las de Villadiego, con las ayudas, si las hay. Verás, es que la más que centenaria plaza de toros de San Fernando necesita mucho más que un buen lavado de cara, necesita que la hagan prácticamente nueva, desde arriba para abajo. Sólo así se puede hacer un lugar que invite, junto con la programación que se haga todo el año, corridas de toros o novilladas entre otras. Tiempo hubo que fue un Cine de Verano, ay, también, todos los que íbamos a los cines de verano de la Isla añoramos esas noches fragantes en el Gran Cinema Madariaga, el Cine de Curro, el del Boquete, el del Castillo y la plaza de toros… La multiusos puede contemplar el cine de verano, y los espectáculos musicales, y todo lo que unos buenos organizadores puedan ofrecer y que sean beneficiosos para los empresarios de la plaza o los colaboradores.

Con serlo, que lo es sin duda, una buena noticia, de estas cosas que te sorprenden muy alegremente y dices, hombre, esto se mueve, se mueve por aquí y por allí, no nos hemos convertido en estatuas de sal, hay pulso en las venas de la Isla. Con serlo, decía, ahora hay que rematar la faena, ya que estamos en la familia de palabras de la tauromaquia, y preparar el siguiente toro para que salga por la puerta de toriles con el trapío necesario para que el diestro haga su faena y llenemos de pañuelos blancos las gradas gritando ¡otra! ¡otra! O la diestra, entiéndaseme. Porque el antiguo cine Alameda es un espacio vacío, improductivo en uno de los entornos más bonitos y realmente amables de la ciudad. Los propietarios aguantan más que un buzo con un local que no les da un céntimo de beneficio año sí y año también. ¿Qué esperan? No lo dudes, hacer un buen negocio. Con algo que no sabemos y que hasta ahora no sale, no sé si por la calificación del solar y el inmueble o por lo que vaya usted a saber. Es verdad que en España el que aguanta es el que gana y aquí no sabemos si España se llama San Fernando o el nombre que figura en el Registro de Propiedad de la Finca. Pero eso es otro capítulo del libro de los sueños, ahora estamos en una plaza de toros multiusos, lo que no deja de ser una magnífica noticia. De vuelta al ruedo, como mínimo.