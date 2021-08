La voz del corazón

Aún recuerdo aquellos besos que nos dimos en aquel banco, / sentaditos los dos a la luz de la luna / con tus dieciséis abriles y tus calcetines blancos, / dulce, como la miel dulce, más bonita que ninguna…"

Cuando Caracol, aquella noche de ensayo, empezó a canturrear estos versos de la copla que yo había compuesto para Amparo, mi mujer, emocionado y con lágrimas en los ojos me dijo que su Conchi también tenía 16 abriles y unos calcetines blancos el día que se enamoraron. Feliz coincidencia, añadió. Hoy, recordando tantos momentos de nuestras vidas, tantas coplas, tantos ensayos, tantas noches de Falla, tantos aplausos, tantos abrazos, tantas lágrimas derramadas, tantos premios y tanto cariño recibido, exclamo yo también con lágrimas en los ojos y temblándome el alma: Cuántas felices coincidencias hemos vivido juntos, mi querido Caracol, desde que empezaste a darle vida a mis coplas, esas coplas que hiciste tuyas para siempre, cantando solito entre rejas sin importarle a náide, levantando a todo el público de un teatro enfebrecido con tu voz. Esa voz del corazón que con solo dos soplíos, la alegría ya tenías a tu alrededor, pidiéndole a tu Cádiz que te quemara el corazón y prendiera con su fuego toito tu ser, fuego que mantuvo viva tu afición hasta el final de tus días. Partiéndote el alma por sentir a nuestra tierra por encima de todo, desenmascarando al tirano, luchando por defenderla copla a copla, codo a codo, quizás porque tu mare te vino a parir en Cádiz y la sangre de tus venas estaban bañá de sal, te resististe a callar, ay, Caleta y Hospitá, ay, mi Hospitá y mi Caleta,quién se atreve a destrozá, si lo que nace inmortá no hay leyes que lo someta. Como no pueden someterme a la maldita idea de que te hayas ido para siempre. Porque tú, mi querido Antonio, vas a estar resonando en nuestros corazones hasta la eternidad. Esa eternidad que me parece haber vivido ya contigo. Tantos años, tantas coplas, tantos recuerdos, que se me olvida la realidad y el tiempo. Tú sigues ahí, en los recovecos del Gran Teatro Falla, en las coplas perdidas y encontradas de la Peña Nuestra Andalucía. En los entrañables compases de los acordes de la guitarra de nuestro amigo Lali. En las lágrimas del amor eterno de Conchi, la mujer de tu vida, de tus hijos Tania, Antonio y Andrés, y en el orgullo esperanzador de tu nieto David. Y pensar que un pito de caña tuvo la culpa de que tú nos cantara pa no irte nunca. Porque tú, mi querido Antonio, vas a estar resonando en nuestros corazones hasta la eternidad. Porque tú, amigo Caracol, fuiste, has sido y seguirá siendo siempre la voz del corazón.