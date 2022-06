Hace una semana una mayoría abrumadora de isleños, frente a una gestión inusualmente buena del gobierno de Patricia Cavada, dio al PP la cantidad insólita de 17.162 votos. San Fernando no ha sido excepcional en esta respuesta, casi todas las ciudades de Andalucía han dado su voto al PP de Juanma Moreno. Por eso llegará a la Presidencia de la Junta de Andalucía con una mayoría absoluta nunca obtenida. Pero conviene recordar lo que ocurrió en las últimas autonómicas en San Fernando. En 2015 obtuvo el PP 10.870 votos, que era una cantidad más o menos habitual. Fue en 2018 cuando bajó a 6.817. Los resultados obtenidos la semana pasada me dan la razón íntima, pues he defendido y defiendo que los votos ni son prestados ni comprados ni alquilados ni nada de lo que suelen decir algunos demóscopos, porque los votos son libres y soberanos y votamos en según qué circunstancia como mejor nos parece. ¿Así que ahora se trataba de que siguiera gobernando el PP sin necesidad de apoyarse en Vox? Es una explicación, no cabe duda. Porque España ni quiere aventuras ni desea ningún tipo de radicalismo. Quien ofrezca, convincentemente, esto cuenta con un plus de los votantes. Mucho más si hemos visto o no hemos olvidado todas las veces que el presidente Sánchez nos ha mentido con su sueño y con sus intenciones secretas e ignotas.

17.162 votos es reconocer que Houston, tenemos un problema. Si el apoyo ciudadano, el verano que viene, desciende hasta los votos de las últimas municipales, la inmediata será el cuestionamiento definitivo de Pepe Loaiza, ex alcalde de San Fernando y ex presidente de la Diputación Provincial. Por eso he sabido que está muy afanado buscando una candidata que oponer a Patricia Cavada, alguien que sepa mantener la mayoría de esos votos, que sería la mayoría absoluta para gobernar, de nuevo, la ciudad. Sí, no lo he dicho equivocadamente, busca "una candidata". Y de hecho me parece que está hablando con alguien para el menester. Mejor que busque 25 personas dispuestas a traer a la ciudad un gobierno del PP honrado, cercano, riguroso y competente, un equipo cohesionado que se haga con las riendas del gobierno municipal. Porque competirán con un equipo con experiencia y, sobre todo, con la realización de proyectos por muchas partes de San Fernando. Experiencia frente a incógnita, pues. Pero con el histórico de los 17.162 votos, que es un hecho nada desdeñable a pocos meses de la convocatoria para las municipales. Los socialistas de alguna España tienen el dogal de Pedro Sánchez, que les ahoga, pero las cosas funcionan diferente en estos comicios locales. Es a los retos que las élites políticas locales se enfrentan ahora: mantener los últimos resultados, cambiar el signo, seguir en el gobierno.