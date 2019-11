Así, en seco, con ese título me presento esta semana ante vosotros.Quizás sea un tema donde nunca pensé meterme, pero quiero pensar que el respeto que yo profeso hacia otros pensamientos, sea reciproco por vosotros los lectores.

Cuando cumplí la mayoría de edad, allá por el año 2001, creo que como a muchos de mi edad me hacía ilusión eso de ejercer el derecho a voto en unas elecciones generales, cosa que se hizo esperar y ocurrió ya en el 2004. Lo que nunca fui a imaginarme es, que esa ilusión, deseo, ganas, derecho, se fuese a transformar en algo pesado y aburrido.

Si hablamos de años, todos tenemos, electoralmente hablando, ocho años más. Vamos a votar este domingo, el número de veces que nos tocaría haberlo hecho allá por el 2027, gracias a la total incompetencia de algunos.

Evidentemente es un derecho y a la vez una necesidad que todos los ciudadanos vayamos a las urnas este domingo, seamos de la ideología que seamos, con el objetivo de volver a lanzarles la pelota sobre el tejado a los políticos, sí, a esos mismos que nos la lanzan a nosotros.

A esos, a los que les pido por favor que no pierdan más el tiempo y que se pongan a trabajar, que ya es hora y que si gastan saliva, sea para dialogar y no para lanzarse “regalitos” verbales que no conducen a nada.

Ojalá algún día vote en las generales con la misma ilusión que lo hice estas pasadas elecciones municipales en nuestra ciudad, pero para ello los políticos deben ilusionar, no crear desconfianzas ni divisiones. Políticos que piensen de verdad en los ciudadanos más que en las propias siglas de su partido.

Por eso mi voto va a ser para ellos, para los que me ilusionan con un futuro mejor para España y por la unión de sus ciudadanos, sin tratar de inventar nada nuevo, por una España con sus costumbres, con su historia, por una España basada en lo fundamental para vivir en armonía; el tan demandado y ansiado respeto.

Mientras tanto, mientras después de las elecciones se ponen de acuerdo entre ellos, seguiré paseando por las calles de nuestro Puerto, que eso, gobierne quien gobierne, no me lo puede quitar nadie, o al menos, eso creo.