A menos de una semana de las elecciones, la vida volvió a sorprendernos, ni castigos, ni encuestas, ni renovación, ni estabilidad. Volvió a triunfar la incertidumbre. Lo lamentable es que, siendo una cámara con diversidad de opinión, lo único que tenemos es el odio asentado en las redes y a políticos incitando a restaurar las dos Españas. Y es que, aunque estamos acostumbrados a que todos ganen, hay verdades inmutables. España no es ni de Izquierdas ni de Derechas. Los resultados son una realidad, y un partido que obtiene más escaños, y sube en el número de los mismos, mientras que otro se queda solo con dos escaños más, y eso, es de fácil lectura. Partido Popular sube más de cuarenta escaños, y Vox pierde apenas 20, los otros 20 de donde salen. PSOE sube solo dos y la Izquierda radical pierde diecinueve, donde están el resto de sus escaños. Está claro que unos han marcado más goles que otros, aunque la liga aún no está decidida, pero mucho me temo que tendrán que ir a penaltis. Y si, aunque no haya vencido totalmente uno sobre otro, un discurso que alienta a gritos y consignas de una Guerra Civil, como el No Pasarán, no es lo mas adecuado para una democracia, sobre todo, cuando a un alto precio sí pasaron, que pretende algunos, volver a las barricadas, mantenerse en el poder a toda costa, no reconocer los derechos de quienes tienen otra idea de España. Me duele la deriva de España, y no porque gobiernen unos u otros, sino porque, cada vez con más frecuencia, se acude al miedo, al miedo a que gobiernen unos u otros, cuando deberíamos votar porque queramos un tipo u otro de gobierno, no por el miedo a quienes gobiernen o lo pretendan. Cuando los argumentos se vuelven tan sumamente simples y burdos, es porque quienes gobiernan no tienen recursos basados en la razón, y eso solo conduce a que por miedo se impida que sean o unos u otros. Noche de infarto, imprevisible, noche de derrotas y triunfos, noche donde lo torticero, la manipulación y la falta de respeto fue la verdadera ganadora. Aun así, los que las veían venir no lo vieron, solo vieron un clavo ardiendo al que se han agarrado con fuerza, la pregunta ahora está en el aire… podrá la chulería, la coacción nacionalista y la movilización en las calles de los pocos que no aceptan la medio derrota, o se impondrá el bienestar del España. La respuesta esta clara, en España es mas importante el calentamiento del sillón que el calentamiento global.