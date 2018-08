Los que vinieron de Leningrado

Oye, la verdad es que me da igual lo de la exhumación de Franco. Pero igual, igual. Que sí, que lo trasladen, pero no me gusta el método, que ahora parece que todo tiene que ir por Real Decreto-Ley (lo que son los ochenta y cuatro diputados, ¿eh? ). Total, que sí, que molt be, que hasta luego, pero es que aburren ya las cortinas de humo. ¿Por qué no inventan cortinas nuevas?

Si tiene que hacerla el PP nos sacan a Gibraltar, que si el Peñón es nuestro y tal, o increpan a Cataluña, que si uno no puede ir por Las Ramblas con la camiseta roja de la selección española, que si Piqué flota. Por otro lado, si es el PSOE, lo mismo: la igualdad mal entendida, es decir, la paridad feminista, el miembros y miembras, los discursos sesgados y, cómo no, la Ley de Memoria Histórica, que es como clamar ¡Franco, Franco! en casa de Anguita.

Con esos guiones, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez han venido desviando cuantos match-balls les han ido llegando, hasta el punto de que uno ya encuentra, como diría Bianquetti, el detective del gaditano Benito Olmo, "el patrón" del asesino.

Con este percal, normal que haya habido gaditanos que han emigrado a la antigua Unión Soviética a buscar a Joaquín Sabina para traérselo aquí de pregoneroski. ¿O no era así la cosa? Ah, perdón. Pues eso, que una comitiva en representación del Ayuntamiento de Cádiz fue camino Leningrado imitando a José Guerrero, Yuyu, con parada técnica en Moscú (Asia), que diría la concejala María Romay. Pero no es que huyeran de Cádiz, ni que la reforma laboral los hubiera exiliado de la tacita de plata, sino que han ido a Rusia a venderle el carnaval a los exsoviéticos. Sí, oyen bien, camaradas: el carnaval.

eso sí, imagino que no habrán invitado a Vera Luque a que cantara sus coplas a la muerte de su Planeta Rojo, pero rojo-rojo, no vaya a ser que la Ley de Memoria Histórica Rusky impida que manadas de moscovitas acudan como ñus en estampida el próximo febrero al Teatro Falla.

Mi amigo Marco Antonio Marcos, escritor y mayor experto en temas rusos que James Bond, debe estar a la expectativa de esta importante gestión. Luego, tengo otros amiguetes, como Raúl Laínez, comunista indignado, que más que los rusos lo que le mosquean son los jienenses, concretamente Joaquín Sabina. Al parecer, el cantautor de voz fina y aterciopelada no es animalista e incluso es posible que crea en la bondad del capitalismo, lo que debería invalidarlo -a ojos de Raúl- para ser ese pregonero mediático del carnaval que con tan buen criterio ha buscado José María González, Kichi.

Uno no puede ser bueno en lo suyo si no es "de los nuestros". La ideología ha de primar siempre sobre la cruda realidad.

Personalmente, espero que la delegación carnavalesca del Ayuntamiento de Cádiz tenga éxito en su iniciativa, aunque me temo que alguno habrá pasado tanto frío allí por las noches que vendrá con peor voz que Sabina recién levantado. Es más, probablemente tengamos que acabar exhumándolo, siendo francos.