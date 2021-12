Nos vigilan

El PP de San Fernando ha preguntado por un asunto al que cada vez prestamos menos atención, a fuerza de habernos acostumbrado a su presencia. Dicen los populares que el Ayuntamiento está grabando a los isleños, incluidos los menores por supuesto, en el Parque del Barrero, sin su debido conocimiento y consentimiento, a través de las cámaras instaladas allí. Corresponde al gobierno de Patricia Cavada responder adecuadamente a esta cuestión, pero sin duda induce a algunas reflexiones.

En primer lugar, no nos gusta que nos miren pero 'la mayoría inocente', si pensamos un momento, terminamos aceptando que en pocas cosas delictivas nos pueden pillar en la vía pública, así que vale, que nos graben mientras paseamos o nos sentamos en una terraza, a quién le importa realmente, y pocos agentes se van a parar a revisar cómo empleamos media hora en despedirnos de esos amigos a quienes no veíamos hacía años y hemos encontrado de repente en la calle. Además, todos agradeceríamos que gracias a esas cámaras atraparan a quien nos birló la cartera o abusó de un menor.

Pero de la misma manera que damos por buena esa intromisión en nuestra intimidad, que no lo es tanto si la vivimos en los paseos de un parque, deberíamos poder exigir que se grabara en lugares igualmente públicos o más, como por ejemplo los despachos de la alcaldesa, donde se deciden asuntos que nos afectan a todos y en los que no debería haber lugar para lo ocultable. Ya puestos a vigilarnos, sería más útil que los artilugios electrónicos de control se instalaran en los ámbitos donde se planifica todo lo bueno para nosotros, pero donde también se pueden cometer los grandes crímenes contra todos. Pensemos en las reuniones de los consejos de administración de las grandes corporaciones financieras o energéticas, en los Consejos de Ministros y en las oficinas de los partidos y parlamentos donde se fraguan los pactos, vergonzosos o no.

Si las cámaras pueden otear y grabar los inofensivos juegos de los niños, las gozosas caricias de los amantes y las disputas matrimoniales oficiadas al aire, no veo por qué no deberíamos reivindicar que nos sirvan de vigilantes colectivos contra los conchabeos, maniobras y tretas de quienes gobiernan nuestras vidas, de una u otra manera.