De chiquititos las mamis nos asustaban con el Coco. Ningún nene sabía quién era el Coco, pero daba jindama, que cuentan los calés: "Manolito, no metas las manos en el plato, que va a venir el coco". Pero de adultos, tras criarnos y educarnos en tierra santa, o sea, Cai, "ese barco de piedra en el Atlántico" que me gusta a mí decir cuando me preguntan zamoranos, murcianos y otros gentíos de lo que todavía se llama España (huy, no digas España que viene el Coco, nene), nuestra Patria (huy, no digas Patria, nene, que viene el Coco a llevarte) o nuestra Matria, término acuñado por la impetuosa inteligencia de don Miguel de Unamuno y Jugo y que se creen algunas muchachas de ahora que lo han inventado, creemos en otro Coco en forma de atildado joven llamado Arberola.

"Glorioso, si eres malo y no ganamos, viene Arberola", le dice Vizcaíno a los garçons del idem. Y Arberola va y viene y nos pita siempre un penalti en el minuto tres. Una manía que nos ha cogido que… Luego se fija si se le ha caído con el levante el tupé ahíto de gomina y, más o menos, va acertando o desacertando durante el match. Pero como ya no creo en el Coco casi nunca, voy a cascabelear desde este púlpito laico otra vez: Negredo, Alejo, quedad lejos, muy lejos del área, que llega el Coco y confunden a los niños que defienden mal y poco, no queráis ampararnos más en los córners, plis, dejad que eso lo hagan la Furia Gitana y el del apellido que parece un estornudo; porque los delanteros os creéis que estáis en el área del rival y soltáis las manos, agarráis las camisetas, etcétera, en la amarilla, y "vengan penales y llantos pa nojotro", exclamó un gitano que se sienta debajo del palco y que se parece una jartá a Rancapino de joven, de cuando iba cantando en la carterilla de San Fernando a Chiclana junto al Monstruo, ese transportín que existía antes de que naciera el maravilloso tranvía que ya se afeita, pues cumple 20 años, invento de no sé quién y que ha destrozado la Calle Real de la Isla y Chiclana de punta a rabo. Pues eso, Alejo, Negredo, no metáis las manitas en la sopa, o sea, el área del Glorioso, que viene el Coco y pita penalti a los delanteros que defienden poco. O na. ¿Está claro? Agua.

Hecha ya la admonición, digo que me gustó mucho el Glorioso en la primera media hora del segundo tiempo, aunque el invento de don Sergio de cinco defensas nos deja sin alas, Porque Akapo y Espino suben, pero, no son extremos, hacen lo que pueden los pobres. De nuevo rugía Carranza durante estos minutos estupendos. Y digo Carranza, Quichi, no por llevarte la contraria, pisha, ni por nostalgia ni amores hacia la familia de apellido tal, sino porque desde que lo bautizaste como Mirandilla no hemos ganado ni un solo partido en casa, ni uno, manda óvulos, ¿eh? Ni con el Chiquitito ni con el Gordito.