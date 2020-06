Si eres viejo no vales nada. Hubo una película de mi juventud que comprendí a medias. Se llamaba La balada de Naryama.En ella llevaban los viejos a morir. O los viejos iban allí. No me acuerdo y no me importó porque mis padres eran todavía jóvenes y los viejos no existían. Habían muerto mis abuelos, pero habían muerto muy viejos. A mi abuela no la quería nada, me parecía una estúpida, y a mi abuelo le quería mucho, pero no quería nada a ese abuelo al que iba a ver a la residencia porque no se enteraba de nada y estaba tonto. Entendía que lo lógico era que se muriera. Mi padre, que era muy listo, también se volvió tonto. Y se murió. Decía que los jugadores de fútbol iban en bicicletas y que ese fútbol no le gustaba. No me pareció lógico que se muriera mi padre, pero a mi padre sí se lo pareció. Un tío mío me dijo antes de de morirse que morir era una tontería. Y se murió. No sé. Ya me enteraré.