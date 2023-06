Al final sí que fue un país para viejos, si es que en esta sociedad postergadora un hombre de 89 años puede considerarse como tal. Cuando conocí la noticia de su fallecimiento a través de una etiqueta en Facebook que me dedicó Javi Lara, gran lector revertiano y holmesiano, al parecer conocedor de mi pasión por Cormac McCarthy, sentí burbujear en mis venas esa sangre que tantas veces él hizo desperdiciar a sus personajes. La publicación en la que me incluía era una impresión de pantalla del Twitter de Stephen King, que catalogaba a McCarthy como el máximo novelista americano de su generación, o algo a sí. Stephen King, nada más y nada menos. Palabra del Señor.

Luego, me acordé del poeta Paco Ramos, con el que tenía unos planes secretos e ilegales. Le escribí dándole la noticia, lamentando haber perdido nuestra oportunidad. Paco sostenía que McCarthy vivía en una localidad de la provincia de Cádiz; algo que había conocido repartiéndole correo postal. En ocasiones fantaseábamos con acudir a su puerta, tocar el timbre y postrarnos a sus pies. Si no lo hicimos fue, en parte, por dejadez, y por otro lado, porque a buen seguro al escritor americano le iba a hacer poca gracia.

Hoy me arrepiento, claro. El autor de obras tan importantes en mi vida literaria como Meridiano de sangre o La carretera, novela llevada exitosamente al cine y por la que obtuvo un Premio Pulitzer, era un fiel preservador de su propia intimidad: apenas concedía entrevistas, no se conservan demasiadas fotografías suyas ni tampoco se regía por los parámetros de la periodicidad anual en sus publicaciones. McCarthy escribía con calma y mimo sus joyas literarias -como la trilogía de La Frontera-, que salían del horno sólo cuando les tocaba.

Junto a DeLillo, Roth y Pynchon (yo incluiría al Auster de finales de siglo y a Carol Joyce Oates, siempre exultante) formaba un exclusivo y excluyente club de escritores geniales. La influencia de McCarthy puede apreciarse claramente en autores como Jesús Carrasco, que convirtió su Extremadura natal en una región del Midwest yanki, con su obra McCarthyana Intemperie, llevada al cine y al cómic.

Puede que el viejo Cormac conociera de la vacuidad del tiempo y la vida; de hecho supo plasmarlo en su opus. Un estilo detallista y puntiagudo, pleno de diálogos sin guiones, sensibilidad y crudeza; sanguinolenta, incluso.

Cuando anunciaron en 2022 que el viejo autor publicaba novela tras muchos años me alegré profundamente al tiempo que un sentimiento de vertiginoso miedo anidaba en mí: ¿Y si su última obra, que además eran dos novelas, me decepcionaba como las últimas de Auster? ¿Las sacaba a la vez porque existía conexión entre ambas o porque no le quedaba fuelle para publicarlas por separado? Pese a mis temores, adquirí la obra en la preventa y esperé a que llegara a casa con su bella e icónica factura de editorial puntera. Un tocho considerable: quedó ubicado en mi mesilla de noche esperando el verano, como un oso que hibernara. Ahí sigue.

Me dice Ángel Núñez, probablemente bajo la resaca del último concierto de Dylan, que éstas, sus últimas, son novelas distintas. A las anteriores, me supongo. Tampoco es algo que no esperara. El repertorio de Cormac McCarthy ha sido una sucesión escalonada de riesgos, ahondando en los oscuros terrenos del subgénero (el western, el realismo sucio) lo que en cierto modo ha sido imitado por la siguiente generación de escritores geniales. Si Matheson nos vampirizó con su Soy leyenda, McCarthy hurgó en el amor fraternal en contraposición al canibalismo en La carretera y Colson Whitehead nos demostró con su Zona cero que incluso la rutina de vivir tiene cabida en una epidemia zombi.

Muere el viejo Cormac y vivirán para siempre sus obras maravillosas. Algo que, por descontado, a McCarthy le importaba una puta mierda.