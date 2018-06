De vidas y haciendas

Estaba en el jardín. Cavar. Vinar. Había leído, en Diario de Cádiz la encuesta política que demostraba, si es cierta, que quien lo hace ¿peor? o no hace nada. Asciende. En una maceta estaba el compost y en ella bullían los gloméridos. Humedad, detritus, calor…seres vivientes a los que no les importuna la política. Un poco más allá, en una rama, una colonia de coccoideos se busca perfectamente la vida sin estructuras políticas a su alcance. Progresan socialmente si no los molesto. No como la clase política que progresa a costa de nosotros.

El otro día quedamos José Luis Traverso, nuestro comisario, Santos Mari Chacartegui, nuestro técnico, que ha cruzado España para comer el menudo de Petri, Emilio González, nuestro emprendedor junto con Juan Luis Ruiz, Manolo Benítez Fornel, Antonio Zapata Leal, mi dilecto, Rivas Salgado, y yo. En esa reunión no se habló de política. La política actual está tan desprestigiada y cansina que agota. Son los mismos discursos de ayer y de siempre, sin que nadie arregle nada. Por eso nos dedicamos a reírnos. También por ello, el que escriba en el grupo o hable de situaciones sociales eternas, tendrá que pagar café al resto del grupo. Multa por culpa de los conductores del pueblo que sólo se conducen ellos para sí.

Vuelvo a cuidar las macetas. La tierra contiene anélidos, algunos platelmintos incluso. Brillan con un intenso color granate. En la playa de Camposoto había arena, un caño lleno de vida, aparcamientos. Ahora no hay de ná. Fango, piedras, desniveles… Pero se quitan placas de "franquistas". ¿Nadie destacará nunca a los pobres ajusticiados por el contumaz Carrillo?

La encuesta da más de lo mismo. Todo el verano se sostiene con flamenco. ¿Sólo con la cultura del flamenco? ¿Y los demás?

Pero yo prometí no atacar a Cabada. Cavo en la tierra. Más isópodos en otra capa de compost. ¿Serán conductores de almas hacia un ideal isopoideo? Los compañeros de tertulia sí relajan, sí comparten, sí ayudan a vivir.

La playa cuenta con menos aparcamientos. Las palmeras están muertas o raquíticas. Ni siquiera se han montado los servicios más elementales. Ni puesto de socorro. Ni policía local. Las encuestas son casi idénticas a lo que hay ahora. La ínsula es el culo mundi mindundi, la isla es… Las epeiras tejen telas vistosas. Laboran diariamente. Los escarabeidos melitófilos son bellísimos.

No me extraña que Luciano de Samosata, el sofista, elaborara el Elogio de la Mosca, "Sin exageración puede pretenderse que ningún animal es tan fiel compañero del hombre como la mosca". Califóridas. Portadoras de belleza etimológicamente. Y, al menos que comporten plaga, no molestan, no se hacen fotos. No dan muestra de ninguna inutilidad…

Me quedo con mis tertulias, incluso con la del Acosta Martínez, y la literaria con Chamorro y Calap…Si no, vuelvo a mis macetas… Que alguna flor tardía nacerá.