Mi vida 'on-line'

Me he dejado leer el tarot. Una amiga de mi hija hace un curso de bruja y necesitaba hacer prácticas, con lo que me ofrecí porque con tanta higiene y toque de queda mi más intensa vida social consiste en estas cosas. Vine así a darme cuenta de que la lectura del tarot es una especie de proto-psicoanálisis: el que consulta tiene que hacer una pregunta al tarot, el que echa las cartas las va disponiendo, según salen, bien del derecho, bien del revés, y conforme a la pregunta primera se va desenvolviendo una reflexión sobre las imágenes, que vienen a cubrir los arquetipos fundamentales de las situaciones vitales y de la vida psíquica. Así, sobre los arcanos de la torre, el loco, los amantes…, con la guía de la echadora de cartas, el que pregunta va visualizando sus estados y emociones. Todo invita a la introspección y a la reflexión. Como no necesariamente apetece enfrentarse a los propios temores e incertidumbres, ayuda considerablemente el creer que al fondo del proceso hay una especie de sabiduría cósmica. Es como creer en la ciencia o en Dios: algo que te invita a sacar fuerzas de flaqueza para seguir viviendo de la mejor manera posible, de la mano de una persona intuitiva y sensata. Curiosa experiencia, en verdad. Como curiosa experiencia es dar clase en línea: yo conecto, ellos se conectan, ellos me ven (verdosa, espectral, a través de mi cámara barata), yo no los veo (ninguna ley les obliga a mostrarse), y a continuación paso a charlar sobre las imágenes de un power point. Es un monólogo que puede durar una o dos horas. Ininterrumpido salvo por el din-don de gente que pide incorporarse o al revés, que se escapa. Termino mi monólogo. Vuelvo a mostrarme. Quiero despedirme. Silencio. Suplico: "Por favor, ¿hay alguien ahí? Que se manifieste". Una o dos vocecitas me dan las gracias y cerramos la sesión. Pero ¿realmente he estado hablando para alguien? Habrá que verlo por el lado bueno: estoy decolonizando el proceso educativo librando a los alumnos de mi oprobiosa e inquisitiva fisicidad. Si mi madre me viera: ahora estoy dando la clase en chándal, porque me coincide con los días de pilates. (Ay, mamá, he caído tan bajo!). Desde mi tatami, con el polarcito de Quechua, les deseo virtualmente una feliz Navidad.