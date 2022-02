A vida o muerte

Pues sí, parecía complicado pero a este Cádiz le ha cambiado la carita. A Sergio González le han bastado cuatro partidos para que el cadismo empiece a aceptar que el cambio en el banquillo no era nada descabellado. La gloria eterna a Cervera por los servicios prestados no tiene por qué ser incompatible con reconocer que hacía falta un golpe de timón. Y de momento, toquemos madera, la cosa parece que funciona. Se ha demostrado que este equipo puede jugar de otra forma, con la misma plantilla.

Salvo el partido más gris ante el Sporting en Copa, ante Español y Levante en liga y ante el Valencia en Copa, este equipo es otro. Se ha pasado de la apatía a la garra, de bajar los brazos cuando se encajaba un gol a ir a por el empate cuando sucede, de la desesperación a la ilusión. El mercado de fichajes también ha sido muy criticado (cierto que más por la falta de inversión que por los futbolistas que han llegado) pero, como todo lo que se cuece en el mundo del fútbol, es el tiempo el que dará o quitará la razón a los jugadores que se han traído.

Y tras caer con la cabeza bien alta en la Copa toca centrarse en Liga, y especialmente en estas cinco jornadas que vienen, que van a ser las que van a decantar el futuro del Cádiz en esta temporada. Mallorca, Celta, Getafe, Granada, Rayo Vallecano van a ser los pilares de la salvación o la condena al descenso. Y el camino de la salvación pasa por el partido de hoy, una auténtica final, quizás no matemática pero sí en el aspecto psicológico. Ganarle al Mallorca supondría salir del descenso, conseguir por primera vez dos victorias consecutivas en liga y confirmar que el cambio tras la llegada de Sergio González no es casualidad ni fruto de la fortuna. Perder sería una losa. Quedarse a cinco puntos de la salvación no dejaría margen de error ninguno en los cuatro partidos siguientes. Y competir sobre el filo de la navaja no es lo más aconsejable en estos casos.

Y una vez acabado el Tourmalet de rivales directos, luego llega la traca con los grandes en juego, jugándose la Liga o la Champions. Atlético de Madrid, Villarreal, Barcelona y Betis entre ellos. Así que el panorama invita a la épica, a seguir con el camino que llevamos y con la buena imagen que se está ofreciendo en los últimos partidos. La sensación de estos mismos es que jugando así el Cádiz se puede salvar sin duda.

Y comparto esa sensación, pero el problema del fútbol es que no es como se juega, sino como se gana. Ante el Valencia se jugo de lujo y perdimos. Así que las sensaciones son muy buenas y positivas, pero seguimos estando en la UCI.

Que la sensación de mejoría no nos nuble la mente y sigamos con los pies en el suelo, que sin duda este es el camino, pero va a ser largo y complicado. Soy de la opinión que si hoy ganamos nos vamos a salvar. Vamos a dar un puñetazo en la mesa y a demostrar que no estamos muertos, que estamos de parranda. Que para eso febrero es mes de Carnavales. Que los que quieran mandarnos a segunda tengan que pelearlo fuerte.