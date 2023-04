Como en esta Isla no tenemos bastante con una semana de procesiones, resulta que le hemos puesto un prólogo no oficial, algo así como un telonero de talla impresionante y que ha entusiasmado al pueblo, según las crónicas del acontecimiento. La imagen de la Coronación de Espinas, que no ha sido bendecida según los cánones y por lo tanto no puede ser venerada, ha provocado lágrimas y aplausos, en una especie de idolatría espontánea, extraordinaria pero no inesperada.

La escultura, en realidad, lleva una triste vida, guardada en un garaje aunque de vez en cuando se abre a las visitas, y está a la espera, tal vez, de la venia de la jerarquía para que la gente le pueda rezar sin ningún problema de conciencia. No sé muy bien cómo va esto, pero parece ser que los promotores de este inicio de hermandad no llegaron a buenos términos con la autoridad eclesiástica competente para poder salir en procesión con todos los parabienes de la ley religiosa, y decidieron montárselo por su cuenta. Incluso han construido un remedo efímero de capilla para poder hacer su salida y su recogida. Con menos mimbres, los Monty Python hicieron una obra cumbre de la parodia como es 'La vida de Brian'.

Supongo que los ¿cofrades? ¿hermanos? ¿sectarios? ¿socios? de esta especie de 'hermandad callejera' tienen todo el derecho a sacar su imagen a la calle (aunque a lo mejor es mucho suponer, tampoco lo sé), ocupando durante horas espacios públicos, interrumpiendo tránsitos de vehículos y personas y armando ruido a su paso. Si uno puede hacerlo con el solo requisito de vestirse de personaje sangriento en Halloween en otra época, supongo que nadie puede poner pegas a quien pasea una imagen de un hombre sufriente. Si ya cualquier motivo es bueno para suspender el paso del Trambahía…

De todas formas, algo habrá que hacer para evitar que esto se siga expandiendo y la Semana Santa no termine convirtiéndose en la Quincena procesional, ni terminemos organizando Semanas Chiquitas hasta culminar en las Magnas cada vez más habituales. O sí… bueno, lo que la gente quiera. Siguiendo el lema de la vida moderna, el caso es disfrutar y, por supuesto, que la hostelería gane mucho dinero.