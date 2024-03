El cadismo empieza a reconocer que salvación a la temporada ya no pasa por lo terrenal sino por lo divino. Las esperanzas en que el equipo sea capaz de ganar lo que necesita (que además lo pierda el Celta o el que esté por arriba) se acaban por la vía de la lógica y el personal se encomienda al enésimo milagro amarillo, a ese Cádiz al que se le aparece la Virgen, los 12 apóstoles y todos los santos del almanaque cuando peor lo tiene. Y parece lo más normal, porque por el camino del sentido común esto no tiene mucho futuro. El Cádiz está ahora mismo que juega en un entrenamiento contra los muñecos de las faltas y los muñecos empatan o ganan.

El equipo mejora sí, pero cuando no es una cosa es por otra y no se gana ni a tiros. Y me reconocerán que así es imposible salvarse. Así que casi agotada la vía humana hay que empezar a tirar de la divina, de la épica. Pero hasta la vía milagrosa requiere de victorias para alcanzar al paraíso. Y ese paraíso pasa por el partido de hoy. Visto lo visto, nada más hay que echar un vistazo a la clasificación, pare misión imposible ganarle al Atlético del Cholo. Pero atención, que calientan en la banda la Virgen de Fátima y la de Lourdes. De entra recibiremos a un Atlético más pendiente de seguir en Champions el miércoles que vine ante el Inter de Milán que de asegurar la cuarta plaza, que hasta perdiendo en Cádiz la mantendría. La confabulación divina tambien hace que el Celta juegue en el Bernabéu ante el líder de la liga, lo que, presumiblemente, pude significar un triunfo del equipo que dirige el que parece que le han robado el rifle mientras miraba por la mirilla telescópica, el señor Ancelotti. Si unimos el milagro en Cádiz con la probabilidad más lógica de Madrid, nos podemos poner a dos puntos del Celta y empezamos a soñar otra vez. Yo creo que lo bueno que tiene el Cádiz (y la afición tambien) es que por más que nos empeñemos en soñar con la salvación, la mayoría de nosotros vemos al equipo en Segunda la temporada que viene, vista la dinámica. Por tanto, ya solo nos queda mejorar, porque el segundazo ya hasta lo vemos consumado. Y ahí es donde nos agarramos, como ultima tabla de salvación. Ya digo que descender no es el fin de mundo, porque un equipo como el Cádiz está condenado a ello más temprano que tarde. Lo que jode de verdad es tener que bajar a Segunda en una temporada donde va a hacer falta tan pocos puntos para mantenerse.

El Cádiz necesita imperiosamente hacerse fuerte en casa, donde quedan por pasar Atlético de Madrid, Granada, Barcelona, Mallorca, Getafe y Las Palmas. Si salvamos hoy el match ball, lo demás suena asequible quitando al Barça, que tampoco anda fino. Y si ya no s es capaz de ganarle ni a estos, pues asumamos que nos vamos a pique por deméritos propios y a pensar en volver cuanto antes. Así que saquen túnicas, capirotes, escapularios, incensarios y cirios que en el Nuevo Mirandilla la Semana Santa empieza hoy. Esperemos que el que se lave las manos sea Pilatos y no el equipo.