Somos únicos los gaditanos. Qué simpáticos somos cuando salimos en la tele o salen en la tele y que pijos nos estamos volviendo. Cada vez más. Antes no nos molestaban tanto ni los jaleos ni las fiestas ni costumbres de nuestra tierra. Ahora nos molesta que canten las chirigotas legales o ilegales debajo de nuestras casas, nos molestan las bullas, nos molesta que no haya sitio donde sentarse en Carnavales... Nos molesta ya casi todo y qué nos gusta echarnos tierra encima. Menos mal que de vez en cuando viene la gente de fuera para valorar lo que es realmente nuestra ciudad: un rincón para visitar y revisitar tres millones de veces. Pero ahora no queremos turismo, no queremos ni sevillanos, ni madrileños y ya guiris para qué les cuento. Nuestra ciudad tiene que resignarse y debe aspirar a convertirse o mantenerse como el lugar idóneo para jubilarse o para invertir de cara al turismo. Seamos menos pijos, que no nos pega.