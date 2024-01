Se me había olvidado. Lo del anuncio de Cruzcampo. Lo supe como tantas cosas de Camarón. Hace más de veinte años. Era verosímil y todo fue una idea de Ricardo Pachón, un anuncio de la cerveza con el cante de Camarón. Pachón es un genio. Los años que han pasado hasta que se ha materializado, parece mentira. Y todavía no se ha lanzado el llamado Concierto de Brasil, con Paco de Lucía en directo. Inagotable la veta Camarón. Y que pasan los años y la demanda no cesa. Todo lo de Camarón interesa, todo se quiere comprar y vender. Pero la familia de Camarón no es norteamericana, son gitanos de La Línea, trabajan en el mercadillo y no se fían, con razón, del primer payo que llama a su puerta. De la Cruzcampo no me quito, de la Cruzcampo no me aparto. Es lo que grabó Pachón, al parecer. Y ahí estaba como Lázaro esperando que una voz le dijera levántate y anda. Ha sido un revuelo, hasta los noticiarios han tratado esta sorpresa para tantos. Sí, es cierto, lo hicieron con Lola Flores, una resurrección para un anuncio. Extraordinario. Anticipos de la IA, le dicen Lo de Camarón no ha sido IA, es que lo grabó para Cruzcampo, o al menos eso ideó Ricardo Pachón, que yo sepa. Era cuestión de publicistas y directivos, de un contrato por lo que vale, no por lo que dicen que vale. Y ya está en lo redondo del mundo para sorpresa de todos. De la Cruzcampo no me quito, de la Cruzcampo no me aparto. Era la variable de su “De la bebía no me quito / de la bebía no me aparto / y los dineros que gano / cuando cobro, me los gasto”. Esta cuarteta enlaza con otra ya de un calado importante a la visto de los acontecimientos que acabarían viniendo: "Pa qué quiero los dineros / si no me sirven de na, / Salud es lo que yo quiero / y no la pueo encontrar". La original soleá de Camarón, de donde salió la inspiración para el anuncio de la Cruzcampo, es una de las más bellas del repertorio primero del cantaor de las Callejuelas. De aquel Camarón siempre dice el gran maestro Paco Cepero que tenía en la garganta "una cajita de música". No se puede decir mejor. ¿Servirá todo esto para que no se olviden quienes tienen la obligación de actualizar continuamente el Centro de Interpretación Camarón de la Isla? Es un incentivo importante de San Fernando, por el número de visitantes y por la naturaleza misma de este fenómeno de la ciudad, que sigue vivo en el corazón de la gente.Otra vez Camarón, siempre para bien.