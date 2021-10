¡Qué vergüenza!

Yo no quiero ir por la vida como un Quijote "deshaciendo entuertos", pero es que a estas alturas voy a tener que dar la razón en algunas cosas a quienes recuerdan a los "fachas", aquellos que protestan por casi todo y añoran a Franco como panacea de todo lo bueno que hubo y que ya no existe. No comparto ni de lejos que esta democracia sea un engaño, que todos los políticos son una caterva de aprovechados y que con el dictador se vivía mejor. Pero es verdad que algunas cosas claman al cielo.

Voy al tema. Los bancos son una auténtica vergüenza. Han despedido a una multitud de empleados y en la sucursal hay una sola persona atendiendo al público. Es digno de ver las colas de personas en la calle esperando turno para ser atendidas y encima te dicen que pidas cita. ¡Tendrán cara dura los bancos, no los trabajadores, que son unos mandaos! En letras grandes: LOS EMPLEADOS NO TIENEN LA MENOR CULPA. Y lo más grave es que cuando el banco tiene algún serio problema económico, es el Estado el que le da dinero para nivelar sus cuentas. Se habla de miles y miles (esto es un misterio indescifrable, pero real). Si está lloviendo o hay un ventarrón o hace frío, las personas en la calle; y dentro un empleado sentadito y desgañitándose para atenderlo todo... Y tú a esperar fuera, tengas o no tengas cosas que hacer, que todo el mundo tiene su trabajo y no puede esperar porque al gran gerifalte del banco o caja se le haya ocurrido echar a la calle a los demás empleados. Por otra parte, ¿dónde están los sindicatos? ¿Para qué están? En justicia ahora mismito debían darse de baja todos los funcionarios de los bancos y dejar los sindicatos para los buenos y famosos ciudadanos Botín, Torres, Koplowitz... Mí no comprender que el Gobierno no entre en el tema ¿Para qué está el llamado Banco de España, por ejemplo?

Se sabe que en una sociedad libre y en plena democracia, el Estado no puede obligar a una empresa privada a tener tantos obreros. Es cierto. Pero, sin embargo, la nuestra, aparte de financiar a las empresas -en este caso bancarias- cuando lo precisan, va a crear un impuesto sobre pisos vacíos (de propiedad privada) y va a regular los precios de alquiler (de propiedad privada). Así que, ¿en qué estamos? ¿Pueden o no pueden actuar?

P.D. Hay una parodia en WhatsApp que es para reír un buen rato. Uno que entra en la carnicería y pide un pollo troceado. El carnicero le pide, como si fuera un banco, DNI, nombre, apellidos, cómo se llaman sus padres, el día en que nació, si hizo la mili… Le hace esperar media hora en la calle Y hasta le da cita para manejar los cuchillos y los aditamentos. Al final le cobra hasta comisión.