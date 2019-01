La verdad por delante

Si algún lector tiene la posibilidad de hablar cinco minutos con el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, le agradecería que le dijera que durante muchos años he estado esperando la primera piedra del Museo Camarón. Y como esto, más cosas en mi pueblo. Y en círculos concéntricos, cosas en Cádiz, y en los Tres Caminos… Y en la provincia… El sueño se cumplió la otra mañana.

Patricia Cavada y Dolores Montoya, la viuda de Camarón, pusieron la primera piedra del Museo que se va a llamar Centro de Interpretación de Camarón de La Isla. Ya deben haber puesto algunas más. Y en ocho meses, o más pero no muchos más, volveré a acudir a la cercanía de la Venta de Vargas a la inauguración. Será un día bonito, un sueño cumplido. Pero no se han agotado los sueños, ni mucho menos.

Ahora en el horizonte tengo el nuevo Centro de Párkinson por el que viene luchando su directora, Lola Garzón, con algunas ayudas, desde varios años. Llamo a las puertas de los tres partidos que sostienen el edificio del gobierno de Andalucía. O sea, a los dirigentes del PP, de Ciudadanos y de VOX. También los de Podemos y el PSOE. Y a los andalucistas de Lolo Picardo, que siempre va a lo mejor para la ciudad. Desde ya habría que preparar el convenio por el que se dé respuesta a una demanda antigua, mucho más cuando ya contamos con el solar. Y con el proyecto arquitectónico. O sea, lo que falta es la financiación, el dinero. Y el tiempo para construirlo.

Decidle al presidente ahora que está en la arrancada del caballo y sólo tiene buena fe que La Isla necesita esa realidad, ese centro para los enfermos de Párkinson. Es cuestión de mirar en los fondos, de estudiar una financiación razonable en la que todos puedan participar. Digo Ayuntamiento, Diputación… Porque ese centro ya lleva demasiado tiempo parado, demasiado tiempo en expectativa. Y tampoco se trata de eso, tampoco es justo una demora sobre un algo que tanto bien depara a un colectivo de enfermos que bien que lo necesitan. Cuando, insisto, casi todo está dispuesto para la primera piedra.

Resignarse es morirse, qué duda cabe. Por eso no debemos resignarnos, por eso debemos llamar incansablemente a las puertas donde se procuran las primeras piedras de los edificios del futuro de una ciudad, de la justicia de una ciudad. ¿Sería posible que alguien reuniera a toda la representación política de La Isla para escribir el borrador de las necesidades y los sueños? Las necesidades y los sueños que no son de un partido, que son de la ciudad que se resiste a no crecer, a no ser mejor, a no aspirar a lo que es justo. Con la verdad por delante.