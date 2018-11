Elsa Morales, guatemalteca de 34 años, camina junto a miles de personas por México tratando de llegar a Estados Unidos. Huye de la miseria y la muerte. "Espero llegar hasta allá, dice. Vamos a ver qué dice Dios".

Ojalá me equivoque pero me temo que Elsa va a quedar decepcionada con lo que Dios le va a decir; o, mejor dicho, con lo que le vamos a hacer creer que Dios ha dicho.

Conocemos bien el decir y el hacer de Dios. En la zarza ardiente, Dios se revela a Moisés como atento: "He visto cómo sufre mi pueblo en Egipto". Y dice:"He decidido bajar a salvar a mi pueblo". Y, dirigiéndose a Moisés, añade: "Por tanto, ponte en camino, que te voy a enviar para que saques a mi pueblo de Egipto "(Ex 3, 7-10). Ve tú. En mi nombre, sí. Yo estaré contigo,pero ve tú.

Lo mismo pasará ahora.Dios camina con esos caminantes, escucha sus gritos, y está en el origen de sus sueños, porque la única gloria que Él quiere es que las personas tengan vida, que los pobres puedan vivir, como dice San Romero de América. Quiere que sus hijos e hijas construyan casas y las habiten en paz, planten campos y coman sus frutos.Ese es el único y eterno decir de Dios, pero para que se cumpla va a decirnos a nosotros, nuevos Moisés: "Id. Yo os envío". Yo estaré con vosotros, pero es tarea vuestra. De vosotros depende que Elsa y sus compañeros encuentren lo que buscan, o queden sin respuesta.

Ante una niña moribunda alguien preguntó a Dios: "¿Qué has hecho por ella?". La respuesta fue: "Te he puesto a su lado".

En pocos días, Elsa llegará a la frontera con Estados Unidos. A un lado habrá policías y soldados. Al otro, un pueblo que camina en busca de la liberación. ¿Y Dios? Dios no estará a ambos lados de la frontera del mismo modo. Dios estará con los que tratan de pasar de la muerte a la vida. Y si hay palos, recibirá palos. Y si hay balas, recibirá balas. Eso no me plantea duda alguna. Lo que me plantea dudas es a qué lado de la frontera estaré yo, estaremos nosotros.