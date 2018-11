A ver si se aclaran

Hay una evidente descoordinación en el Consejo de Ministros. Carmen Calvo ejerce la vicepresidencia tratando de que nadie acceda directamente al presidente, lo que consigue a medias porque algunos compañeros tienen hilo directo con Sánchez, porque así lo quiere Sánchez. La falta de cohesión provoca que no sea fácil deducir el criterio del Gobierno sobre asuntos de relevancia. Cada ministro dice lo que se le pasa por la cabeza: nadie le explica qué debe transmitir el Gobierno. Cuenta un ministro que ve a sus compañeros sólo los viernes por la mañana, y que fuera del Consejo sólo hablaba con un par de ellos. Se nota.

El presidente ha dado a entender que si no cuenta con el respaldo suficiente para aprobar los Presupuestos, no los presentaría al Congreso. Josep Borrell, el único ministro con trayectoria previa de gestión en una cartera de peso -Calvo fue titular de Cultura sin Educación-, ha dicho en Onda Cero que "lo normal" es que los Presupuestos los lleve el Gobierno al Congreso, mientras que simultáneamente José Luis Ábalos adelantaba ayer que si no se aprobaban no se podían descartar elecciones en primavera. En apenas dos días, tres versiones distintas de un asunto que, para cualquier Gobierno normal -por utilizar el término de Borrell- es la ley estrella que lleva al Parlamento.

Dice la Constitución los Presupuestos deben ser presentados por el Gobierno al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Independientemente de que prorrogar los de Rajoy siempre fue rechazado por Pedro Sánchez, el trantran a golpe de decreto ley es impropio de un Gobierno que se precie.

Ábalos, el alter ego del presidente, no descarta elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales en mayo, pero a Sánchez no le convienen las elecciones a tan corto plazo, sólo Cs sueña con ellas.

Nunca en España se había producido tanto desespero ante el papel que están jugando PSOE, PP y los nacionalistas catalanes, éstos últimos echados ahora al monte.