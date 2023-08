No vayas a apagar ahora el ventilador. Es que como iba a regar los rosales, con estas calores… Y porque te vayas nos morimos aquí de la caló, ¿no? Coloco el ventilador bien. A disfrutar del partido que nos espera frente al Barça. Poned el aire. No que no quiere mamá. ¿Por qué? Por lo de la rinitis de todos los veranos. Callad, joder, que no me entero de las declaraciones de Sergio. Pero ¿qué va a decir Sergio que no sepamos ya? Bueno, pues yo lo quiero oír. Pero dale al ventilador que gire, que nos dé a todos. Oquei, ¿vale así? Dale un poquito más pacá ¿Ya? Sí, así ahora está de pm. Sergio, que es un caramelo para los periodistas, habla de su amistad con el pequeño Xavi. O Javi. Que si vivían en pueblos cercanos, que si se han enfrentado muchas veces uno en el Español y el otro en el Barsótida, que si tal, que si cual…

Después de volver a quedar deslumbrado por el arte (futbolero, claro) de Bellingham y por el centro inusitado de Kroos que vimos el sábado, uno no sabe si volverá a ver esas dos o tres cosas maravillosas que los sibaritas del balompié degustamos como se degusta uno de esos amontillados secos que tanto le gustaban a Pepe Caballero Bonald antes de comer y antes de no comer. Esas perlas que ya no vemos en el borceguí izquierdo de Messi partido tras partido. Pena.

Recién terminado el fregaíto, hay que echarle una mano a la santa, me hago una buena taza de chocolate, la merienda de España durante siglos. Está muy caliente el tazón. Ahí, delante del ventilador, que, me temo, va a ser la vedette del artículo. Y a ver si mojamos en el Montjuic ese. Me pone un uasa un amigo monárquico: Han tenido que ponerles el nombre de un asesino al campo. Cuando acabe el partido lo llamaré. Ahora a disfrutar de Fali. Y de los demás, claro. Pero es que la Furia Gitana ocupa un lugar eminente en el retablo amarillo. Le hemos cogido cariño, qué le vamos a hacer. El fútbol, siempre lo digo, es sentimiento.

Flamean al viento las banderitas indepes Y lo que te gustan esos lábaros ¿verdad, querido compañero del Columela? De lleno, de momento, nati. Ojo con el chavalín que hace un mes tenía 15 años. Tiene calidad cantidubi. Si Sergio piensa que Alejo va a parar a Balde… Juego soso. Empieza Ledesma con los paradones. Pausa de hidratación. Qué modo tan cursi de decir beber agua. Pon bien el ventilador, que al pasar el nene lo ha movido. Pedazo jugada de Cris.

Pero como los cuentos nunca acaban bien, en el 80, cuando empezábamos a cavilar con el empate y, como el Barça tiene jugadores de talla, Gundogam le metió un baloncito breve, suave, al joven canario, que siguió con las sutilezas estirando el pie entre el Coloso y el poste. Apaga ya. Finish. No, a ver si empatamos. No sueñes, si cuando tuvo Roger el balón en los pies, solo, se le ocurre lo peor que puede hacer un delantero en España: acercarse demasiado a Stegen. Y ya no pudo levantársela. Metidos en la fe del empate, Ferrán, al que quieren echar los miopes, se la coló al Coloso. Le doy con el codo al ventilador y se hace añicos en el suelo. Como el Glorioso. Pero tranqui, que esta liga no es la nuestra