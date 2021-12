En Cádiz hay to el arte. Comprobado una vez más en un titular de nuestro Diario. Un bar ha pedido a los que no están vacunados "que no vengas". Entre perder el beneficio de una consumición y la salud, no le cabe duda al dueño del bar: el beneficio, prefiero perder el beneficio. Porque la salud es lo único y verdaderamente importante que tenemos. Y sólo el que la pierde, o la ha perdido, lo sabe. Recuerda lo que cantaba Camarón: Salud antes que dinero yo le estoy pidiendo a Dios. "No vengas" debería ser el lema, el grito de guerra de toda la restauración, toda la hostelería, toda la vida. Si no te has vacunado, no vengas. O sea, que salga de ti. Sobre todo porque yo estoy detrás del mostrador para servirte gloria bendita, no me veo en la puerta como un policía de la salud franqueando el paso a los que quieren sentarse en una terraza o pasar al interior. De 'Se reserva el derecho de admisión' y 'Se prohibe el cante', a esto, no se puede ir sin una transición coherente. Mejor 'No vengas'. Vacúnate o no te vacunes pero atente a las consecuencias. Es como conducir un coche, tendrás que ir por los semáforos en verde, no podrás circular "contra flecha", que se decía antes. Y hacerte un seguro obligatorio para el vehículo y pasar las revisiones de la ITV y pagar los impuestos de circulación, todo eso que sabemos. Si quieres coche, claro. Pues con este virus mutante, este virus horroroso que nos enferma y nos mata, habrá que aceptar lo que se legisle y determine. Además del sentido común del Bar de Cádiz, que ya es inteligencia práctica y concisión: 'No vengas'. La Delegación correspondiente de la Junta, el Gobierno de España, ya debería haber adoptado el ruego imperativo del gaditano y distribuido por la geografía española el lema diseñado, con mucho arte, para adorno y admonición de las puertas de los bares, los hoteles, los restaurantes. Lo que equivale a 'Quédate en tu casa' (con todas tus mulas) si no te has vacunado. O sea, enferma solo, no me traigas la ruina al bar ni a mis clientes que se han vacunado puntualmente y hacen todo lo necesario para que resulte todo lo conveniente. Esto es cerrar una vía de agua. Por la que puede ir al fondo el submarino que somos en la adversidad de esta enfermedad tremenda.

'No vengas', vete p'allá, negacionista de chichinabo. Es que hay que echar el freno de mano a la expansión que supone siempre que tú no has hecho nada, o mejor, has hecho todo lo que hay que hacer para defenderte tú y defender a los que viven por tu cercanía y llega un gachó y dice que es libre de no vacunarse. Pues nada, entonces 'No vengas'. Llevan mucho dentro esas dos palabras, ¿verdad?