Las venganzas, para la mafia

Estar en los puestos de arriba de la tabla a principios de temporada se suele tildar de "anecdótico". Pues yo no puedo estar más en desacuerdo con ese termino. "Anecdótico" es pensar que ese resultado va a ser el mismo a final de liga (ojo, que lo mismo sí que lo es), pero después de dos jornadas disputadas están arriba los que mejor lo han hecho o los que mejor han aprovechado sus posibilidades. Y el equipo de Álvaro Cervera ha aprovechado como nadie las dos primeras jornadas. En los dos partidos ha tenido la fortuna de encontrarse con un rival con un jugador menos y lo ha sabido aprovechar. Ante el Mirandés se estuvo a punto de no sacar provecho de la superioridad, con el empate local en el 85. Pero cuando todo parecía conducir a las tablas, apareció la diosa Fortuna en defensa del Cádiz con el penalti en el 90.

Pues miren, con fortuna o sin ella eso es lo que hay que hacer. Aprovechar cuando te sopla el viento de cara, que ya llegarán las vacas flacas. Y a todo esto, con la moral por las nubes, volvemos a recibir a un Extremadura que nos dejó la cara partida a finales de la temporada pasada. Hay quien piensa en este encuentro como una revancha, un partido ideal para sacarnos la espinita el contratiempo que nos provocaron los extremeños. Aquel partido estuvo marcado por la muerte de José Antonio Reyes pocos días antes. De hecho el partido se suspendió por la trágica noticia y se disputó tres días después.

Y miren ustedes, sí que es cierto que el Extremadura nos hizo la puñeta pero hizo lo que tenía que hacer, qué no es otra cosa que disputar un partido sin ganas de hacerlo por el fallecimiento del compañero y dedicarle la victoria. El propio entrenador del Cádiz ya dejado claro que no entiende este partido como una revancha, como debe ser. En primer lugar porque es ridículo pensar en devolverle la faena al Extremadura ganando el partido cuando tan sólo se llevan dos jornadas disputadas.

Si alguien piensa que ganarle el partido a los extremeños va a suponer que estos no se recuperen ya de tan terrible mazazo, está para que le den una paguita. Pero incluso si estuviéramos en la penúltima jornada y ganarle al Extremadura supondría condenarlo al descenso sería idiota pensar que eso iba a aliviarnos la conciencia.

En este tipo de partidos, ante rivales que te han dicho alguna faena en el pasado, lo que hay que hacer es un examen de conciencia para evitar que aquello vuelva a repetirse. Y claro que hay que ganarle al Extremadura, pero por puro orgullo deportivo, no por ninguna revancha. En el fútbol sólo se consiguen cosas cuando te benefician a ti, no cuando perjudican al rival. Hoy es un día magnífico para hacer bueno el refrán de "no hay dos sin tres". Seguro que llegarán los malos resultados, pero cuanto más tarde mejor. Quizás sea buena fórmula esta de Cervera de no hablar de objetivos, sino en ir partido a partido y llegar hasta donde buenamente se pueda. Y si de momento nos va bien, pa que vamos a cambiar?. A por la tercera consecutiva, señores.