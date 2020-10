¡Que venga el levante!

Ustedes no se lo querrán creer pero gracias al viento de Levante el coronavirus no tiene mucho que hacer. Sabido es que entre las varias recomendaciones que los expertos nos dan para evitar el contagio está el airear las habitaciones, que circule el aire. De ahí derivan todas las demás, separación de unos con otros, llevar la mascarilla… Pues sucede que el para algunos, para mí no, pesado viento de Levante es el que se lleva los asquerosos virus a hacer puñetas.

Y pongo un ejemplo, toco madera, toco madera y toco madera. En Vejer y en otros pueblos que están en alto y en los que, por ende, el Levante cuando viene campa a sus anchas, hay pocos o ningún contaminado. Por algo será y es fácil comprenderlo. Cuando sopla fuerte, ¿qué bicho puede permanecer en tu entorno y no se vaya a las alturas? Perdonen ustedes que hable hoy de mi pueblo, pero hacerlo alguna vez no es malo... y nadie creo que me vaya a criticar sobre todo si digo unas cosas que son buenas para todo quisque y que pueden beneficiar por sus corolarios a todos. Ayer sentado en la esquina de la Corredera observé que pasaban muchísimos turistas, o gente forastera de fuera (como decía un castizo). Pasan parejas, pasan padres e hijos, pasa muchísima gente y no conozco a nadie. Alguna vez pregunto y son de todas partes. Ayer incluso de Albania (¡¡) Argentina, Francia…. Y eso que el turismo ha bajado y sorprendentemente aquí ha subido…. ¡Gracias, viento de Levante, y que Dios te bendiga!

Alguna vez estando en nuestro Cádiz y haciendo Levante, me decía algún conocido: "En Vejer será volar". Y yo siempre respondía "Viento aquí en la Avenida, que fíjate que no hay ninguna peluquería de señoras temiéndole que al salir vayan sus pelos a Torregorda". Por tanto, insistamos una y otra vez, la mejor manera de combatir el bicho es airear, ventear, abrir ventanas y balcones, mucho viento, mucho aire.

P/D Pues bien sea, que el Levante se lleve hasta los mosquitos y de paso a alguien hasta el paralelo 38, que está muy lejos.