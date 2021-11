Que venga Ana Mestre

Me la criticaron el otro día porque había venido a inaugurar ¡una parada de autobús! La defendí, no era una parada de autobús cualquiera, se trataba de un parada de autobús en el interior del recinto del hospital de San Carlos. De Cádiz al hospital en un autobús era pensar en la gente. Vamos, a mí me pareció un logro y una prueba de lo que es pensar en la gente. Digo que se merece una foto y la noticia la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Pero, casi sin continuidad, volvió a San Carlos Ana Mestre para ver el resultado de los 715.507 euros que había invertido la Consejería de Salud en nuestro hospital. En el Hospital de Día, que atenderá a 6.500 pacientes al año en un servicio necesario y construido con los materiales de la modernidad.

Me lo había dicho el dr. Benítez Macías, que me cuida. El hospital se mueve, la gente está en general optimista, sabiendo que todavía queda por hacer. En muchas direcciones, claro. Eso me tranquilizó. Mi médico es un hombre severo en el análisis, tengo esa impresión. San Carlos es un emblema de apuesta por la sanidad pública que define a un gobierno. Y los dos últimos gobiernos de la Junta "se han portado" con San Carlos, es indudable. Así que agradecería mucho a Ana Mestre que venga a la Isla cuando quiera, a San Carlos y a todo lo demás. Y si tiene tiempo un día, la invito a churros del 44 en la plaza del Rey y le cuento lo que quizá no le cuente la gente de su entorno, que sé que es receptiva. Lo que le ocurra a San Carlos tiene una importancia decisiva para el futuro de nuestras dos ciudades, que compartirán un espacio hospitalario que antes se le había negado por completo a San Fernando, pese al tamaño de su población. Digo que ahora hay un servicio que lleva en exclusividad (casi) el antiguo Hospital Naval, Oftalmología. Deberá haber más para que, con toda naturalidad, como venimos yendo al Puerta del Mar gaditano los isleños, vengan nuestros vecinos del otro extremo de la calle, que eso es el istmo que nos une, a San Carlos, a la Isla. En las obras hay que creer, y no en las palabras. La verdad evangélica es la verdad, una vez más. Lo que el pueblo viene cantando desde siempre: obras son amores.

715.507 euros es una decisión, una apuesta. La gerencia de San Carlos, y su dirección, junto a la del Puerta del Mar deben saber ya las próximas inversiones, los nuevos objetivos. Que por favor, hagan como con la parada del autobús, pensar en la gente.

Delegada, los churros del 44 son estupendos. Está usted invitada.