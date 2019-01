Se vende casa

Carlos, que vivía en su casa desde hace veinte años, decidió venderla y comprar una nueva. Pidió a su amigo Luis, que trabajaba en publicidad, que pusiera un anuncio. Días después apareció en la prensa: "Se vende hermosa casa de dos pisos con vistas al mar. Los atardeceres desde el porche son encantadores. Rodeada de árboles, es muy tranquila".

Meses más tarde se encontraron Carlos y Luis, y éste preguntó a su amigo si había vendido la casa. "¿Vender la casa, estás loco? ¡Leyendo el anuncio me di cuenta de la maravillosa casa que tengo y, por eso, nunca la voy a vender!".

Me dicen que periódicos extranjeros han escrito maravillas de Cádiz. ¿Pasará a los gaditanos lo mismo que a Carlos que solo cuando leyó en la prensa las maravillas de su casa se dio cuenta del tesoro que tenía?

El legítimo orgullo de los gaditanos por su ciudad, ¿sirve a Cádiz para algo o solo tiene por finalidad el regalarnos el oído y decir que somos los mejores?

No es difícil pensar sobre lo que conviene a Cádiz. Hace unos años se hizo llegar a empresarios, emprendedores y autoridades, unos tres o cuatro folios, con letra pequeña y a un espacio, con sugerencias que podrían desarrollar la ya rica oferta turística de Cádiz. No se trata de recuperar aquellos papeles pero sí aquella ilusión por Cádiz y su futuro. Esta idea la he expresado varias veces en el Diario, pero me pregunto una vez más si no hay nadie en Cádiz, persona física o jurídica, capaz de invitar a un debate ciudadano que permita aflorar iniciativas que mejoren la ciudad, la calidad de vida de sus habitantes y desarrolle el turismo. En Cuba, donde vivo, no descuidan el turismo, "la industria sin humo". ¿No es el turismo los nuevos Astilleros?

José Martí decía: "Hacer es la mejor manera de decir". Quien diga que ama Cádiz que trabaje por ella. ¿Es mucho pedir? ¿Será verdad, como he escuchado alguna vez, que los que aman Cádiz sin haber nacido en ella son más libres para proponer ideas que la mejoren?