Pues vaya una pregonera

Mi amiga Pura vive en un bajo de la calle Cervantes. Cada tarde, sin falta, acude a misa en la iglesia de San Antonio. Lo hace con paso calmo pero elegante, negándose a usar uno de esos artefactos del demonio que los médicos de cabecera recetan ahora a las viejitas y que las hace volver a la más tierna infancia. Andadores los llaman, aunque más bien son carros de la compra tuneados y que tienen hasta frenos. Bueno, el caso, que me pierdo, es que este jueves Pura salió de su casa bamboleándose y se topó ya con una horda de bárbaros en San Antonio dispuestos a empezar desde YA con los festejos del sátrapa de Don Carnal. En pleno mes de junio, que donde deberían estar es en casa rodeados de libros y preparando la selectividad. Pues nada. Jovenzuelos con tatuajes, argollas en su cuerpo y chicas desvergonzadas enseñando carnes abandonando sus tareas educativas para vivir el desenfreno como si no hubiera un mañana. Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar. El sábado llegará la India Martínez a hacer gorgoritos y poner morritos. Otra que tal baila. Pregonera le gritaban esta mañana a las puertas del Ayuntamiento. Una pregonera es otra cosa. Vamos, me van ustedes a comparar a esta India de labios prominentes y larga caballera con mi Toñi Martínez y sus versos sobre la Semana Grande en un Gran Teatro Falla oliendo a incienso. No hay comparación posible. Créanme.