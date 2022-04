…y todo vanidad

Rafael Manuel Cansinos, hijo del poeta, novelista y traductor Rafael Cansinos-Assens (1882-1964), acaba de publicar la tercera edición de 'La novela de un literato'. Como escribió en su día Francisco Ayala, no son propiamente unas memorias sino "textos sueltos que manos piadosas no sin discreta destreza han procurado ensamblar". Una galería de retratos de gentes de letras que fueron desfilando por la vida de Cansinos entre 1900 y 1936. El resultado es un ameno paseo por un círculo de antros y tertulias de la bohemia cuyo centro es la madrileña Puerta del Sol. Podría hacer familia con los Españoles de tres mundos de Juan Ramón Jiménez y la Imagen primera de… de Rafael Alberti, pero solo de manera general, porque Cansinos no va aquí de alma lírica o carismático figurín de photocall, sino de cámara fotográfica que convierte la Edad de Plata capitalina en una serie de secuencias de 'La colmena'. Desprecio y maravilla: gente, gentecilla y gentuza que se exhibe por vicio y por oficio ante aspirantes a la gloria que se espían entre sí en un mentidero asfixiante. Quién no conoce tipos cuya conversación es monotemático autobombo y cada vez que alguien dice algo comenta que eso ya lo escribió él/ella en un libro. Gente que se reúne para enseñar y cambiarse los cromos de los famosos a los que alguna vez saludaron bajo techo. Gente de mirada febril que te mira como sin verte, te habla sin escucharte, poseída del afán de no estar allí contigo, de no ser ellos mismos sino hipóstasis de sí mismos en la galería de la fama. De todas las semblanzas mi preferida es la de Alejandro Sawa, tan idéntico al Max Estrella de Luces de bohemia que me pregunto si Cansinos lo tomó de Valle-Inclán o ambos le robaron el alma al increíble y desdichado Alejandro. Gómez de la Serna posa de cretino hiperactivo, el ultraísmo es una farsa y Juan Ramón Jiménez, una cara de Bélmez. Divertida y desoladora, la novela de un literato es como el Parnaso que hubiera ido a pasearse al Callejón del Gato (creo que solo se salva Antonio Machado). En un día como hoy una no puede evitar pensar que menos mal que no resucitarán, porque este tipo de gente, imperecedero, siempre produce sensación de overbooking.