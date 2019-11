Nos vamos a 2020

Te lo confieso, me enfrento a esto como si padeciera algún tipo de mal psiquiátrico. Verás, cuando leí que daban otra patada al balón para llevarlo al primer trimestre de 2020 se me vino enseguida a las mientes el rostro falsamente manso de López Gil, y luego los escondidos rostros de Zarrías y Jiménez Barrios, verdaderos impulsores del trenvía por la calle Real, que dieron un cobazo grande al bueno de Antonio Moreno, con el entusiasmo de los Fernando Rodríguez y Manuel de Bernardo Foncubierta. Verdaderamente todo este lío está lleno de nombres propios, algunos de los cuales están sentados en un banquillo judicial y otros andan más callados que muertos. Pero atención, ahí la observación psiquiátrica, estos señores y señoras ya no están, en verdad ya no son. Tienen estampadas sus mentiras y negligencias en los vagones del trenvía fantasma pero ya no están, ya no son (utilicemos esta riqueza de la lengua española), ahora es el tiempo de los otros, el tiempo de Juanma Moreno y Juan Marín, el tiempo de las delegadas gaditanas del PP/Cs, el tiempo de la gestión del nuevo gobierno de Andalucía. Que se ha encontrado el marrón y nos dice que lo está arreglando, que el año que viene si Dios quiere, como decía Hermano Lobo, el trenvía pasará por la calle Real camino de la capital de la provincia. Chiclana, pues, la Chiclana de Jiménez Barrios (¡qué grandes patriotas de su pueblo los chiclaneros del PSOE durante todos los años de gobierno de su partido en las instituciones provinciales, autonómicas y nacionales!)habrá logrado un viejo sueño de más de un siglo, que un tren los comunique con el mundo…

Pero ya decía, ni son ni están los que eran y estaban, los que nos mentían, los que no fueron capaces de hacer su trabajo como se esperaba de ellos, ahora son estos otros, que acaban de hacer la primera apuesta en firme sobre el inicio de la nueva era del trenvía por la calle Real. ¿Golpearán lo dolorido? ¿Lo harán bien de verdad? Deben saber que todo es movedizo, cambiante. Y finalmente, la cuestión también es otra. Si a la llegada del trenvía le quedan cinco meses, digo yo, ¿la ciudad va a estar preparada para esa revolución que será el trenvía? Quiero pensar que la alcaldesa, de la que dicen es puntillosa y excesiva, estará sobre los equipos que definan la movilidad de San Fernando al objeto de que no sea un atasco o una locura conducirse por sus calles. Esta parte es cuestión de técnicos competentes y políticos celosos que no dejen nada al azar, que tengan preparada de verdad a la ciudad para este acontecimiento. Dieron la talla de su pequeñez e incompetencia, ¿darán ahora la que se espera de ellos, y de ellas?