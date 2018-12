Había escrito un artículo sobre 'la suegra' pero lo he dejado y a toda marcha me paso a otro tema, que está candente y me está dando telele. ¿A dónde vamos, colega? ¿Esto qué es? Me preocupa muy mucho lo que está pasando. De manera que en un país libre como es España se puede ser comunista o leninista o somocista y no se puede ser nostálgico o centralista. En otras palabras, se puede ser de Podemos y no se puede ser de Vox. Vaya por delante que no soy ni de uno ni de otro partido, no comparto ni una ni otra ideología. Pienso en eso, que muchos dicen que no existe, que es ser de centro, compartir ideas de izquierdas y de derechas, lo bueno de uno y de otro, algo así como una social democracia o social liberal. Y de ello estoy orgulloso y me he partido el cobre durante muchos años. Pero por encima de todo defiendo, al igual que lo han defendido muchos durante la Transición y durante estos cuarenta años, que todo el mundo puede tener y pregonar las ideas que quiera, sin que nadie le pueda coaccionar directa o indirectamente a cambiar, siempre que lo haga con métodos y medios democráticos. Antes, durante el franquismo, los comunistas tenían poco menos que cuernos como demonios y ahora parece que los tienen los de derechas. Una cosa es que defiendan ideas anticonstitucionales como suprimir las autonomías o separarse de España o la forma del Estado y otra cosa que las implanten por la fuerza. Para eso están las elecciones en las que el pueblo, en el que radica todo el poder, dictamina quién va a gobernar y qué programa y qué ideas van a implantar.

Volvemos al 36, donde se comenzó así y se terminó con las peleas en la calle entre los pistoleros de derechas y de izquierdas. ¿Eso es lo que queremos? No se olvide que si surgen movimientos más o menos teledirigidos de izquierdas, brotarán otros de signo contrario de derechas y ya la tenemos liada.

P/D Amigos de uno y otro lado, nada de xenofobia, de machismos y feminismos radicales, de intolerancia, de centralismos, de independentismo….pero hay que combatirlos con la palabra y los votos. Con mi mayor afecto y convencimiento.