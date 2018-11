Más vale fuerza que maños

Rompió el Si a Martínez Ares le sopló un viento de 13 años en la carita, al Cádiz de Álvaro Cervera le ha pegado un levantazo de 5 jornadas en todo el cuerpo que no lo conoce ni su madre. El pasado sábado el equipo mostró su mejor cara de la temporada, con una velocidad, una entrega, una definición y unas ganas de pelear el balón hasta el último minuto de partido que hacía tiempo que se veía en Carranza. ¿Y por qué ahora sí y por qué antes no?. Pues vaya usted a saber. Eso solo lo saben los que se visten de corto y el que manda en ellos. A los demás se nos escapa. La confianza en sí mismos parece haber sido el determinante del cambio, lo que viene a decir que este equipo ha sido el mismo desde que empezó la temporada y tan solo han cambiado el viento y la dinámica. Antes se perdieron partidos que quizás deberían haberse ganados y ahora se ganan partidos (como el de Córdoba) donde se pudo haber perdido. Cuestión de rachas. Y a estas alturas tampoco merece la pena volverse loco. En primer lugar porque cualquier rival te puede devolver a la realidad en cualquier momento, dada la igualdad de la liga. Y en segundo lugar porque, como bien recalca Cervera, huir del papel de favoritos le viene bien al Cádiz.

La pasada temporada vimos demasiadas cosas claras antes de tiempo y la guantá de realidad todavía nos duele. Y es que el club cuenta con un activo fundamental en esto de tener los pies en el suelo. Un entrenador que habla sin miedo de los fallos a corregir en los partidos donde se gana. Un entrenador que habla sin tapujos de su plantilla, reconociendo que no es la mejor que ha tenido en el Cádiz. Un entrenador que cuando la gente de alrededor flota hacia las nubes los agarra por los pies y los devuelve a la tierra. Y eso en el fútbol actual no es fácil. A Álvaro Cervera se le acabará su tiempo en el Cádiz, eso es cierto, pero mientras tanto aprovechemos y disfrutemos de su forma de entender el fútbol. Y lo que más me gusta es que cree que este no es su mejor Cádiz, así que todavía hay margen de mejora. Y el partido de hoy invita de nuevo al optimismo y a seguir soñando. Primero porque el Zaragoza no pasa por su mejor momento. Segundo porque ya sabemos lo que es ganar allí este año. Y tercero porque los maños llevan 27 temporadas sin ver a su equipo ganarle al Cádiz.

Aunque esto ultimo tiene truco, porque 13 de esas ultimas 27 no hemos coincidido en la misma categoría, que es como decir que en los últimos 13 años a mi chirigota nunca le ganó una de Zaragoza. El Zaragoza los está pasando mal, pero personalmente prefiero enfrentarme a un equipo que necesita los puntos a otro que esté más tranquilo. Cuando no te hacen falta, juegas con la tranquilidad de poder fallar y dejar escapar los puntos, porque no pasa nada. Cuando juegas con el agua al cuello es posible que lo des todo, pero esa necesidad te puede acarrear fallos e imprecisiones por la urgencia. Y por eso hoy tenemos una buena oportunidad de seguir sumando, de seguir soñando. No nos despierten, por favor.