Llevo tantos siglos en este mundo de pecadores que creía haberlo visto todo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. No, no he visto atacar naves en llamas más allá de Orión, ni rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. No, mis lágrimas no se van a perder en la lluvia porque soy de corazón rocoso. Pero he visto meonas entre los coches con bolsas de plástico en la cabeza, he visto a Cádiz llena de borrachos, de artistas de lo obsceno pavoneándose haciendo gorgoritos; he visto a Juan Manzorro tirándome los tejos, a mí, una señora; he visto a Martínez Ares decir que lo tenían que matar para volver a juntarse con esta chusma y luego sentirse empujado por un viento de 13 años. He visto pandemias de gripe, de tifus, de peste, pandemias de estupidez para las que no hay cura. Pero al final lo conseguí. Aunque me quede otra vez sin ver la elegancia Macarena de recogida, un año esta ciudad pecadora no tendrá su fiesta del desenfreno. Jajaja... supéralo Don Carnal. Hoy es viernes de Final y lo único que vais a ver es un Falla vacío. Todo el mundo en casa a las diez de la noche. Una vacuna, por caridad, una vacuna para poder cantarle a mi ciudad. Puaj. Una vacuna para protegerse de vosotros, carnavaleros chabacanos. Me apunto la primera, que estoy en el frente de batalla.