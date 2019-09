Las vacaciones de mi amiga la condesa

No, no han sido tan relajantes como en años anteriores. Ya sabe, ella, como la prima Lilibeth, veranea en Balmoral y este año, con las suspicacias suscitadas por el príncipe Andrés y su rotundo desmentido sobre todo delito sexual durante su amistad con Jeffrey Epstein, ese pájaro, más los dimes y diretes entre Meghan de Sussex, esposa de Enrique (Harry para los colegas) y su cuñada Catalina de Cambridge, que lo ese Guillermo, Pippa Middleton de por medio… Mire, qué quiere que le diga, mi amiga la condesa no ha estado a gusto. Tampoco está en edad para sobresaltos.

Yo aprovecho para decirle que si no los quiere que se venga a La Isla, que no pasa nada salvo algunas emociones esporádicas, como el arreglo de la calle Batalla del Ebro, nombre proscrito por cierto; el arreglo final de la calle Comedias; el desbroce de los alcorques del frondoso arbolado que lucen sus calles, claro ejemplo para los defensores del cambio climático; y ese fastuoso -y necesario- monolito a la salida de la ciudad, junto a "La Mohosa", para inscribir el nombre de la ciudad.

Pero me ha dicho que no, que no viene, que se está pensando vender todas sus propiedades aquí, y que si no lo ha hecho todavía es porque teme que hagan como con Bahía Sur, un enjuague que trate de olvidar que aquello se hizo mediante una concesión administrativa por un periodo de setenta y cinco años, pasados los cuales, terrenos y edificaciones volverían a ser patrimonio de los isleños, sus legítimos dueños. Un lío del que nadie quiere darse por enterado.

En fin, que no, que prefiere su residencia en Lago de Garda a pesar de que también pasa por problemas por culpa de las epidemias alimentarias, Ha tenido que contratar microbiólogos para añadirlos a su equipo médico habitual. No se fía ya ni de sus jefes de partida a la vista del riesgo que está tomando la compra diaria. Prevenir la presencia de patógenos en la alimentación es primordial para ella. Sabía, como todo el mundo, lo de la salmonella, pero cuando se ha enterado de la importancia que tiene el Campylobacter, el Clostridiumperfringens, el Bacilluscereus y la Listeria Monocitogenes, mire, es como ella dice: "No está una para sobresaltos". Y eso que jamás ha comprado carne mechada a granel; sería absurdo teniendo como tiene un mechador de toda confianza, este, el suyo, diplomado en La Sorbona nada menos.

Lo peor es que, como digo, su reconciliación con La Isla no tiene remedio. Es sabido que no se trata por aversiones ideológicas; mi amiga la condesa, como todas las personas inteligentes, no tiene debilidades políticas, su alcurnia y su sólida formación no le permiten diarreas mentales. Para ella prima la eficacia, los resultados, y si La Isla flota entre celestes nubes soñando imposibles y repitiendo las mismas memeces en todos los programas electorales sean cuales sean las ideologías, ¿qué culpa tiene ella?

Claro que si se recuperara el kilómetro de playa en Camposoto y si se pusiera otro monolito a la entrada por el Puente Zuazo…