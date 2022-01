El universo

No hay cosa mejor, cuando uno está preocupado o angustiado, que mirar al firmamento en una noche estrellada. Por cierto supongo que ustedes saben que las estrellas al mirarlas parpadean, los planetas no, tienen luz fija, reflejo de su Sol. Acabo de releer un libro que cuenta maravillas. (Secretos del Cosmos- Colin A. Román) Y de resultas me quedo mirando desde mi balcón al cielo embobado y admirado. Que por otra parte cada vez se ven menos las estrellas porque, seguramente, la contaminación de la atmósfera cada vez más acentuada, impide, nos impide ver esa maravilla de cielo, al que no le hacen falta ni colores, sino poder navegar en alas de la imaginación por sus inmensas profundidades. Sólo veo a Venus y dos lucecitas más. ¡Qué pena Dios mio!

Estamos montados en un planeta llamada Tierra que da vueltas a una estrella llamado Sol, que a su vez está integrada en un conjunto llamado Galaxia Vía Láctea. Pues hay 12.000 galaxias, que se sepa contadas, cada una con millones de estrellas y cada estrella con sus correspondientes planetas. Así que por pura lógica matemática debe haber millones de planetas iguales o parecidos a nuestra Tierra y con vida más o menos parecida a la nuestra. Comentan que puede nuestra galaxia albergar unos 30.000 planetas con condiciones favorables para que exista vida. Pero está tan bien hecho el conjunto, que es prácticamente imposible contactar unos con otros. Fijémonos, la estrella más cercana es alfa-centauro que está nada menos y nada más que a 4'4 años luz, que es igual a 4 billones de kilómetros. Si intentamos enviar a él un mensaje tardaría en llegar 4 años y pico y la respuesta sería el doble nueve años, a la velocidad de la luz. Y eso si los hipotéticos seres que allí vivan usaran nuestro lenguaje o parecido y estuvieran en parecida evolución a la nuestra. La Tierra, dice el texto, "ha existido hace 5.500 millones de años y los hombres con cierta inteligencia desde hace solo un millón de años". Por eso los habitantes que encontráramos deberían, para entendernos, estar en el mismo periodo de evolución que la nuestra. ¡Tela marinera y harto difícil!

Y es que las distancias son astronómicas. Fijaros, dentro de nuestro sistema solar, la estrella y nueve planetas, el viaje a Venus tarda cuatro meses, siete a Marte, a Júpiter cinco años y a Plutón 45 años. Así que si alguna vez se intentara ir a otro exoplaneta serían necesarias varias generaciones habidas en el mismo vehículo espacial. ¿Y cómo serían nuestros parientes extraterrestres, más grandes, más chicos, con cara de oso, con tres bocas, con tres ojos, a cuatro patas, voladores, con una civilización siglos más perfecta que la nuestra o todavía como el Neanderthal….? Si cuando el europeo llegó a América, hubo un enorme choque de entendimiento por la diferente civilización. Imaginemos el caso de llegar a un planeta que llevara habitado y vivido ya millones de años ¡la locura!

P/D Después de mirar al firmamento un rato y pensar en todo esto, se queda uno patidifuso y piensa que Dios ha hecho muy bien las cosas. Y punto y parte ¡qué pequeñas y livianas son nuestras cuitas, cuando miramos al cielo!