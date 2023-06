Los tiempos cambian, las modas pasan, la forma de ver las cosas se altera y los ciudadanos cambian, mudan, aprenden y, hoy día, tienen criterio propio para votar.

Eso nos lleva a la configuración de las pequeñas cámaras locales, en la que los representantes de los votantes y los no votantes tienen una misión. No son nombrados jueces, fiscales, inspectores o policías. Tampoco se les nombra tiranos, dictadores o déspotas. Se les nombra gestores de la ciudad, y quien más respaldo tiene, tiene un sentido, y es la confianza en ellos depositada para dirigir la gestión los que no obtienen suficiente respaldo también tienen la obligación de gestionar, apoyando, proponiendo y haciendo crecer la ciudad, pero no con su criterio, sino con el criterio de esa mayoría que decidirá como hacerlo.

Esta máxima es olvidada en muchas ocasiones, unos no escuchando, otros poniendo trabas y entorpeciendo todo. Quizás estas penúltimas nunca serán las últimas pues, llegaran más, hayan sido una lección, una lección para unos y para otros, para los que quisieron el respaldo y no lo obtuvieron y para quienes sí lo han conseguido. Muestra de confianza para unos y de posturas desechadas para otros. Sin embargo, y siguiendo esa errónea moda, unos olvidaran que deben escuchar, y otras querrán imponer lo que se desecho obteniendo en las malas artes lo que no obtuvieron en las urnas.

Los tiempos cambian, la gente se cansa y la mayoría de los que votan quieren vivir, que les dejen vivir y ver la gestión, quieren ver un carro tirado por todos, pero por todos, no quieren ver a unos tirando y otros apoltronados o poniendo palitos en las ruedas. Va siendo hora de que tomen nota de que elegimos concejales. No hemos elegido a los inspectores, ni a comisarios políticos, ni a fiscales o auditores, tampoco a déspotas sin sentido. En el pleno de hoy esperemos que con las lecciones aprendidas todos comiencen una nueva etapa de crecimiento, coordinación, apoyo y bienestar de una ciudad a la que representan. Esperemos que es si sea el último pleno del sinsentido.