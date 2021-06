Si fuera el último día...

Leí hace poco recomendaciones a hacer, si supieras que iba a ser el último día de tu vida… Curioso y aleccionador. Y esto valdría lo mismo para uno o una que tuviera ochenta años, que para el que solo veinte o cuarenta porque, ¿quién está libre?

Yo me he hecho esta composición y les cuento… Me levantaría a una hora cómoda, ducha de agua fría para estar bien espabilado. Desayuno ni fu ni fa. Escribir una carta a mis amigos hablándoles del futuro sin mencionar nada triste. Si hay alguien que no me saluda o me tiene tirria, también le escribiría carta agradable y sin retranca, como si no hubiera pasado nunca nada. A todo quisque al cruzarme por la calle diría "buenos días " o "buenas tardes".

Escribiría una larga carta a los gerifaltes de las naciones piendoles que se acuerden de los mas pobres, de los que pasan hambre frio y sed. Que no gasten dinero en armas sino en pan y en agua. Que conviertan el planeta en el paraíso. Que se vuelvan locos de entusiasmo y de paz. Y esta larga carta la metería en una botella y la echaría al mar de las ilusiones, para que las olas la lleven a sus destinos.

Me iría por el campo, un bosque lleno de grandes árboles, y donde cantaran los pájaros. Me tumbaría en la hierba cara al cielo y ojalá tenga la suerte de oír la calandra o el ruiseñor. Pero también me contento con los mirlos que imitan todos los cantos.

Iría a una Iglesia. Haría como en aquella historia del hombre que no sabía rezar, sentado en el último banco diría a Dios: "Aquí está José", y en silencio un buen rato soñando en el más allá, que con suerte me dejarían estar con San Pedro. A la salida y en una buena tasca me tomaría unas copitas sin pasarme, pero poniéndome a tono. Hablaría con el tabernero de lo divino y lo humano, que ellos saben mucho de filosofía.

Estaría con los míos, sin decirles ni pío. Solo dándole mí cariño y por dentro mientras les abrazo en silencio les diría que allí les espero. A mi amor estaría una hora mirándole a los ojos en ese embrujo que tiene el amor sin límites y en la fantasía de lo más hermoso que en la Tierra ha existido y existe.

P/D Y ya por la noche asomado al balcón miraría por última vez la infinidad de estrellas y borracho de lejanías y de inmensidad le lanzaría un beso al Dios creador.