Sí, tras treinta y siete tazas de café cargado, amargo, muy amargo, sin nada de azúcar ni de sacarina (sección diabéticos), nos bebimos, nos hicieron beber la zurrapa final, la cagada terminal, la vergonzante derrota frente a un segunda, el Almería (¿lugar adonde habitan las almas?). ¿Ni esa simple alegría, de ganarle a un segunda nos pudisteis ofrecer como homenaje al padecimiento sufrido a lo ancho de una larguísima temporada funesta? Ojo: ni a los segundas de la hermosa Granada ni al Almería le hemos podido. Consecuentemente, como comenzaba sus comentarios don Felipe González, habrá que pensar que este equipo de procedencia palanganera ni siquiera, al menos ahora mismo, está dotado de calidad futbolística, condición física, etc., para nadar en las aguas de la Segunda división española. Es posible que ganemos al Eldense, al Amorebieta o al team de Piqué; si es que aún están en dicha categoría. ¿Categoría? Vaya categoría. Pero a los buenecitos, demostrado queda que no. Pesadilla cadista: ¿Otra vez de primera a tercera del tirón? No lo permitas, Nazareno de Santa María, no. ¿Cuántas velas te tenemos que poner? ¿Cuántos viernes hay que subir Jabonería y pasar por la preciosa portada del palacio Casa Lasquetty? Inciso: de adolescente pensaba que se trataba de un lupanar regido por las hermanas Kety. Pido perdón por mi ignorancia sobre las joyas de nuestra Tacita de Oro. Pero, vamos, eso se fue al garete cuando me hice un hombrecito y me di cuenta de que vivía en una ciudad encantada, llena de palacios, una ciudad cuyos dirigentes, de todos los colores del arcoíris político, Dictadura, Democracia, República o Monarquía, abandonaron durante decenios. ¿Han hallado en alguna parte muchas portadas tan bellísima como la de nuestra Casa del Almirante, con sus columnas salomónicas de rosado jaspe?

¿Se merece la Ciudad Encantada de los palacios maravillosos un equipo en segunda? O, peor aún, en una hipotética tercera. ¿No es un dislate meter en el mismo saco este equipo de empates sin fin con el encanto de las belleza artísticas y naturales de la ciudad que lleva su mismo nombre? Ayer, por cierto, estuve en la Caleta, fui a la gran quedada de los maestros del Plan 67, mientras me iba preguntando: ¿Hay una playa más linda en Europa? Sinceramente, sin ceguera cateta, NO. No somos una ciudad de segunda, somos otra cosa difícil de expresar en palabras, ilustrísimo Vizcaíno. Se quedan cortos los comentarios, se hunden en el oleaje brutal, arriesgadísimo de la Santa María del Mar de mi infancia, hoy una playa deliciosa y sin peligro.

La Tacita de Oro se merece un equipo en Primera. Absolutamente. Automáticamente, como dirían dos monstruos: Cruyff y Camarón.