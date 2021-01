Desde mi ventana me asomo para ver como la lluvia limpia las calles, para ver como purifica las paredes de la Prioral, para ver como poco a poco la última gota deja paso a la siguiente, perdiéndose en la calle. La tristeza de los días vividos, con una pandemia que no cesa, que busca en cada rincón a su nueva víctima, me sume en una tristeza acompañada por la melancólica lluvia. Y aun así, miro al cielo esperanzado de ver caer la ultima gota, la que dejará paso a la siguiente, y comprendo que nada puedo hacer por detener que las mismas lleguen a su destino.

Ello me enseña y me hace sonreír, el agua siempre volverá, aunque vea caer la ultima gota que dejará paso a la siguiente, y la pandemia, la pandemia seguirá ahí, y no podremos hacer nada para evitar que caiga sobre nosotros. Sin embargo, resguardado en casa, o saliendo bajo el amparo del paraguas, la lluvia pasará junto a mi sin mojarme.

Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que sabemos que no dominamos todo, tiempos en los que hay cosas que volverán o simplemente estarán, y de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro saber estar, dependerá el que nos mojemos o no.

Poco a poco la lluvia va amainando, dejando espacio a un viento que arrastra la tormenta, llevándola hacia otro lugar. Subo a la azotea para despedir a las ultimas gotas, las que darán paso a las siguientes, y mientras me mojo, mientras el agua me llena la cara de humedad, pienso en quienes, aún sin quererlo, se mojan, en quienes se refugian de un virus y de unas consecuencias por servir a quienes voluntaria o involuntariamente se mojaron.

Mientras cesa la lluvia veo que sale el sol y comienzo a secarme, todo pasa, y los malos días, los días de COVID pasarán, dejarán consecuencias, pérdidas y daños irreversibles, y aun así pasará. Pasará como la lluvia, dejando un rastro de turbia humedad, un rastro de cuerpos mojados… y volverá, como lo hace siempre, desde que aprendimos su nombre, solo espero que aprendamos a cubrirnos para no mojarnos. El sol, de todos modos, aunque no queramos, siempre volverá a salir.