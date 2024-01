Dentro de la ruina que tiene el Cádiz esta temporada, los aficionados nos podemos sentir hasta afortunados y soñar con la permanencia. Pues sí, porque pese a llevar 16 jornadas consecutivas sin ganar de las 20 disputadas, y con solamente 2 vitorias en el casillero, junto a 9 empates, que el Cádiz esté ahora mismo a un solo punto de la permanencia es un auténtico milagro. En cualquier otra liga normal donde la distancia a la salvación fuera ahora mismo de 7 u 8 puntos, estaríamos ya casi condenados viendo el nivel que viene ofreciendo el equipo. Pero me agarro a esa alineación de planetas, que se produce cada 500 años, donde los equipos se salvan con menos de 40 puntos. Y esta temporada tiene pinta de ello.

Pero los ángeles de la guarda cadistas no nos van a conceder muchas más oportunidades y es cuestión de tiempo hundirse hasta el cuello en el barro sin que el de arriba se despegue hasta esa barrera infranqueable. Así que, visto lo visto, tenemos una potra que no nos la merecemos, porque no se pueden hacer las cosas peor y estar a un solo punto de la vida. Pues eso, que tenemos hoy una ultima bala. Ultima en lo que a crédito futbolístico se refiere, porque puede ser que sigamos haciendo el canelo por esos campos de dios y hasta tengamos suerte de que el Sevilla pierda en Girona. Pero si de Vitoria no nos traemos los tres puntos hay que dar un giro al banquillo, giro que hubo que haber dado cuando teníamos 20 días sin fútbol, para tener más tiempo de conocer las nuevas propuestas. Pero a pesar de que tras la derrota ante el Valencia el mismo Sergio González pensó que tenía reserva en la Suite Real de la Venta del Nabo, ha sido confirmado y dispone de esa última bala. Y de verdad que tiene que ser la última. Al entrenador cadista hay que agradecerle mucho todo lo que ha hecho por este club, pero cuando las cosas se tuercen en el fútbol no hay más que hablar. Porque no es ponerse nervioso por un partido, como dijo el Presidente. Serían 17. Y ya quisiera yo esa paciencia conmigo para algunas cosas. El partido ante el Valencia nos mostró a un equipo roto, táctica y anímicamente. Tanto nos trastocó la cabeza que hasta Fali, al que admiro y respeto, sale diciendo en rueda de prensa que para él no es penalti el que nos pitaron a favor.

Creo que Fali es tan honesto que se equivocó, porque con lo que nos cuesta que nos piten algo a favor, después de tanto desastre, no podemos ir de buenos. Si no ha sido, pues pa los 70 que nos han tangado. Y me da mal rollo también que Sergio haya señalado a parte del vestuario (aunque tenga razón) de no estar en su mejor momento. Esas cosas hacen fracturas aún más gordas entre futbolistas y técnicos, y creo que esos trapos sucios deben lavarse en el vestuario. Veremos a ver como escapamos hoy. Aunque el Cádiz es tan peculiar, tan bipolar, que lo mismo hasta metidos en fango hasta la cintura somos capaces de ganar dando un espectáculo. Ojalá. Oremos. Porque quedan muy poquitas balas. Y para Sergio González, solo una.