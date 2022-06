El túnel del terror

Cometí la insensatez de pisar la calle el Sábado de Carnaval. En mi descargo debo decir que no fue por voluntad propia. Mi amiga Montserrat salió de comprar recortes de hostia del Rebaño de María y se empeñó en que la acompañara en su regreso a casa. "Me da miedo ir sola con estos vándalos sueltos", dijo. Así que, una que es valiente por naturaleza, la agarró del brazo y allá que fuimos las dos por General Menacho en dirección a la plaza Mina. Les cuento el espectáculo bochornoso que estas dos almas pías tuvimos que soportar. Nada más avanzar temerosas vimos un grupito de niñatas con las bragas bajadas y realizando sus necesidades a plena luz del día, así como si tal cosa. Mi amiga Montserrat hizo amago de increparlas, pero viendo la cara (y el culo) de malas pulgas de una de las púberes meonas tiré de ella evitando el primer encontronazo. Poco más adelante nos llegó la segunda prueba. Un grupito de niños y niñas de no más de 13 años se reía en medio de una neblina de marihuana que ríase usted del puré de guisantes londinense. "Qué peste Montse", le dije, mientras que mi amiga empezaba a exhibir la sonrisa tonta de los hippies californianos. "Acelera Montse, que nos abducen", le dije. Salimos al final de ese túnel del terror que era General Menacho (ay, para lo que ha quedado el recuerdo del héroe de la Guerra de la Independencia) pensando que estábamos a salvo cuando nos topamos con la realidad. La Plaza Mina era un macrobotellón de niños. De niños. Qué asco de fiesta. Puaj.