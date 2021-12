La triste ley del fútbol

Pese a lo que pueda parecer, se puede decir que el Cádiz CF de esta temporada está teniendo hasta suerte. Porque estar a tan solo tres puntos de la salvación tras la desastrosa temporada es para ir a ponerle flores a la Patrona a diario. Si no hubiera equipos tan malos como el Cádiz el equipo de Cervera estaría ya prácticamente condenado con este bagaje de puntos. Y lo que es peor, no se atisba remedio. Lo de hoy es una final (otra más), teniendo en cuenta que luego vienen Real Madrid y Sevilla. O sea que, si no se gana, vayan haciéndose a la idea que nadie quería.

¿Es posible revertir esta situación? Pues me gustaría pensar que sí, pero lo que veo no invita al optimismo. Cervera goza de toda mi confianza, pero el técnico no parece el mismo que nos ha hecho soñar y vibrar. Está apático en el banquillo, con la mirada perdida y es curioso que cuando se marca el 2-1 en Elche anime más el entrenador local a los suyos para que no llegue el empate que Cervera a los suyos para conseguirlo. Hay algo raro en el ambiente que se me escapa, pero no es precisamente una sensación de optimismo. Los jugadores también parecen asumir que no hay nada que hacer, y así es complicado. ¿La solución sería echar a Cervera si no se gana hoy? Pues vayamos por partes. Si se considera que Cervera nos ha traído hasta aquí con este método y estilo de fútbol y se cree que todavía sería posible el milagro, pues apuesten por él. Otra táctica es la de los equipos de Fórmula 1, que cuando ven la temporada imposible y perdida dejan de desarrollar el coche actual para centrarse en el del año que viene. Es decir, que se asuma que este año nos vamos a Segunda, pero con Cervera en el banquillo, para tratar de formar una buena plantilla y retornar a Primera el curso siguiente de la mano de Cervera.

Pero la otra posibilidad es una que no nos gusta: cambiar de entrenador antes de que las matemáticas se vuelvan imposibles. A mi personalmente me daría mucha pena, porque valoro y admiro mucho el trabajo de Cervera y lo que ha conseguido con el Cádiz, pero el fútbol no tiene memoria. Y él lo sabe. Una derrota hoy debería ser definitiva para intentar lo imposible con alguien que crea que puede levantar esto. Y ojalá sea el propio Cervera el que pueda levantarlo, porque se lo merece con creces. Pero si no puede ser hay que intentarlo con otro.

Por ello es el propio club el que tiene que decidir si con esta plantilla hay mimbres para salvarse (en cuyo caso habría que cambiar de técnico si se pierde hoy) o ya te puedes traer a Guardiola que no hay nada que hacer con lo que hay (en cuyo caso es tontería echar a Cervera).

Sobre el tema de la calidad, resulta curioso, porque el propio Cervera calificó este verano a esta misma plantilla como "mejor que la del año pasado". Así que ojalá la salvación empiece por una victoria en el día de hoy. Sigo confiando en ello. Pero si se vuelve a ver un equipo roto, un entrenador con la mirada perdida y sin soluciones, hay que tomar medidas. Es la ley del fútbol.