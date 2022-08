El tranvía de chiclana

Airado por el regalo de Arzamendia, arremeto contra el ordenador, largándole mi frustración absoluta, hasta el punto, otrora inverosímil, de tener que acordarme del Almirante Cervera, porque este equipillo de Sergio no es el Glorioso de Sergio del año pasado, donde a menudo se sacaba el balón jugado, la gente corría, se llegaba arriba, el Bilbao nos metía tres; pero nosotros le embutíamos dos en una segunda parte emocionante, y ganamos al Barsótida y el Madrid no pudo con nosotros ni allí ni en la cuna de Fermín Salvochea.

O, sea, por ejemplo, se cree y opina en la Peña Viva el Cai, que Fali, llamado otrora en la épica homérica la Furia Gitana, está más lento que el tranvía que lleva veinte años queriendo ir a la argentina taza y nunca pasa de la Calle Real de la Isla, siempre desocupadísimo, como un tranvía de los siete enanitos de Blanche Neige, que dicen los herederos de Aterix y Obelix, un tranvía de cuarteto. Y es bueno que exista el bonito tranvía porque así, me olvido ya del partido (¿partido ha dicho usted?), porque además la parienta está ofreciéndome el pucherito con huevo duro y jamoncito picao.

Vuelvo del sopar lindo y al impar, insólito tranvía, y le adjetivo así, porque dicen los que lo ven a diario interrumpir el tráfico en Chiclana que es de recortable, que por la otra cara no tiene nada, vamos, como los papelitos con los que que jugábamos de niño. Como el Cádiz de hoy: un equipo de recortable, de papel de fumar, delgadito, feble, alargado, sin alma y sin cuerpo.

Regreso a la visión del partido, recuerdo y vuelvo a un Fali lento y menos fino que hace sólo unos meses, que nunca llegó al pasesito horrendo de Arzamendia. ¿Arzamendia era uno de los que jugaba con nosotros en Cortadura o éste es un futbolista que cobra y juega en primera división, en una liga como la española y tiene el honor de vestise de amarillo?) El pasesito melindroso de Arzamendia a Ledesma es para ponerlo en las escuelas de futbol como agravio al toque. Luego la ex Furia Gitana, mostró su versión rulo, mirando la jugadita que mete uno de los delanteros menos eficaces cara al gol del fútbol europeo, la prueba de ello es cómo falla estrepitosamente un penalti, fallo, sí, porque si está bien tirado ni Ledesma ni el picudo Courtois lo paran. Penaltito, más que penalty, pues es imposible, girar sobre sí mismo con los brazos pegados al cuerpo; si no, inténtenlo en casa: cuando uno se gira es normal que tenga los brazos más o menos despegados del tórax para poder equilibrarse. Este penal no se lo pitan ni al Indauchu.

Se nota que esta parte de la crónica fue escrita inmediatamente después de que el de celeste tocara el oboe; porque lo que se venía encima iba a ser inmensamente peor. Ya nada funcionó, o funcionó peor aún, lo cual parecía increíble pudiera llegar a ser, aun llegando a ser así ineluctablemente.

¿Qué puede decir un poeta del barrio Santa María, criado en el Mirandilla de verdad más que plañir por no poder aplaudir y rumiar la pena negra de Soledad Montoya, la del romance inmortal de Federico?